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شهد سعر الذهب في مصر، مساء اليوم الاثنين 28 يونيو 2021، انخفاضا طفيفا بسبب انخفاض أسعاره عالميا، ويتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية في ظل ضعف الإقبال عليه محليا بسبب حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي شهدها خلال الفترة الماضية.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء الاثنين، بلغ 889 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 777 جنيها، والعيار 18 قيراطًا 666 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6215 جنيها .

وشهد سعر الذهب عالميا، مساء اليوم الاثنين، انخفاضا ملحوظا بسبب قوة الدولار، حيث انخفضت أسعار الذهب دون مستويات 1780 دولارا للأوقية، بينما ارتفع مؤشر الدولار وسجل حوالى 91.88 نقطة مع استقرار العائد على السندات الأمريكية ويتأثر الذهب عالميا بالدولار وعائد السندات حيث تربطه بهما علاقة عكسية، وأكد الخبراء أن الذهب يتعرض لضغوط ملحوظة فى ظل قوة الدولار وإيجابية البيانات الاقتصادية الأمريكية والتى تعزز الطلب على الدولار وتضعف الطلب على المعدن الأصفر والذى فقد بريقه أمام المتداولين .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء الاثنين 784.04 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,778.74 $ .

«المصري اليوم» تنشر أسعار الذهب مساء اليوم الاثنين 28 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 887 إلى 890 عيار 22 813 إلى 816 عيار 21 776 إلى 779 عيار 18 665 إلى 668 عيار 14 517 إلى 520 عيار 12 443 إلى 446 الاونصة 27،591 إلى 27،662 الجنيه الذهب 6،208 إلى 6،250 الكيلو 886،857 إلى 889،143

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم الاثنين 28 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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