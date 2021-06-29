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رئيس هيئة الاستثمار يبحث دفع العلاقات الاستثمارية مع وزيرة الأشغال العامة بجنوب أفريقيا

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رئيس هيئة الاستثمار يبحث دفع العلاقات الاستثمارية مع وزيرة الأشغال العامة بجنوب أفريقيا رئيس هيئة الاستثمار يبحث دفع العلاقات الاستثمارية مع وزيرة الأشغال العامة بجنوب أفريقيا

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التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالسيدة باتريشيا دي ليل، وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية في دولة جنوب أفريقيا، بحضور السيد نتسيكي ماشيبي، سفير جنوب أفريقيا في القاهرة، لبحث سبل دفع العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أهمية استمرار التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي لتشجيع كل من الشركات المصرية والشركات الجنوب أفريقية على بحث الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على زيادة التعاون مع جنوب أفريقيا من خلال تنظيم عدد من الزيارات الترويجية لرجال الأعمال بالدولتين للتعريف بالفرص الاستثمارية في وجنوب أفريقيا، فضلاً عن نقل تجربة الهيئة في مجال إقامة مراكز خدمات المستثمرين وما تقدمه من خدمات مختلفة من شأنها التيسير على المستثمرين.

من جانبها، أكدت السيدة باتريشيا دي ليل حرص دولتها على زيادة حجم الاستثمارات في مصر، معربة عن ثقتها في أن مصر سوق واعدة جاذبة للاستثمارات في العديد من القطاعات، خاصة في ظل الطفرة التي شهدتها مصر في مجال تطوير وتحديث البنية التحتية وما تنفذه الدولة من مشروعات كبرى في هذا المجال.

وأشاد نتسيكي ماشيبي، سفير جنوب أفريقيا في القاهرة، بالتطور الاقتصادي الذي تشهده مصر، مؤكدًا أن البلدين لديهما فرص كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات الناجحة بما ينعكس بشكل إيجابي على حركة الاستثمارات بين الدولتين.

المصرى اليوم

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