بسبب الاتجار بالمخدرات..الداخلية : مقتل عنصر أجرامي في تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في قنا

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لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة بقنا مصرعه، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة،وضبطت القوات عنصرين آخرين، وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من الذخائر والمواد المخدرة.

قالت الداخلية في بيان صادر عنه8ا صباح اليوم الثلاثاء :«إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا بإختباء (3) من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (لهم معلومات جنائية) بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة قنا» .

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، أسفر ذلك عن مصرع (أحد العناصر الإجرامية، سبق إتهامه فـى 17 قضية من بينهم»سرقة بالإكراه«ومحكوم عليه بالحبس (6) سنوات فـى قضيتين ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية»قتل«، وعثر بجواره على (بندقية آلية، عدد من الطلقات، طبنجة)».

وتابعت: «كما تم ضبط العنصرين الآخرين، لهما معلومات جنائية- مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضيتين»إطلاق أعيرة نارية«) وبحوزتهما (2بندقية آلية وعدد من الطلقات، كمية من مخدر الهيروين، مبالغ مالية»مُقلدة«، كما تم ضبط سيارتين ملاكى خاصة بالعناصر الإجرامية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».