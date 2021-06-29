أخبار عاجلة

يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما -
رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز" -
بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية " -
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران -
الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري -
"الأمانة": الشارع الذي تتسرب إليه المياه بـ"قيم الطائف" يتبع جهات أخرى -
"الفالح" يبحث مع نظيره العُماني سُبل تعزيز الاستثمارات بين البلدَيْن الشقيقَيْن -
نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

بسبب الاتجار بالمخدرات..الداخلية : مقتل عنصر أجرامي في تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في قنا

Print
بسبب الاتجار بالمخدرات..الداخلية : مقتل عنصر أجرامي في تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في قنا بسبب الاتجار بالمخدرات..الداخلية : مقتل عنصر أجرامي في تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في قنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة بقنا مصرعه، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة،وضبطت القوات عنصرين آخرين، وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من الذخائر والمواد المخدرة.

قالت الداخلية في بيان صادر عنه8ا صباح اليوم الثلاثاء :«إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا بإختباء (3) من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (لهم معلومات جنائية) بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة قنا» .

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، أسفر ذلك عن مصرع (أحد العناصر الإجرامية، سبق إتهامه فـى 17 قضية من بينهم»سرقة بالإكراه«ومحكوم عليه بالحبس (6) سنوات فـى قضيتين ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية»قتل«، وعثر بجواره على (بندقية آلية، عدد من الطلقات، طبنجة)».

وتابعت: «كما تم ضبط العنصرين الآخرين، لهما معلومات جنائية- مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضيتين»إطلاق أعيرة نارية«) وبحوزتهما (2بندقية آلية وعدد من الطلقات، كمية من مخدر الهيروين، مبالغ مالية»مُقلدة«، كما تم ضبط سيارتين ملاكى خاصة بالعناصر الإجرامية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما

يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما

رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم

رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020

الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020