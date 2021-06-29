تفاصيل القبض على رجل الأعمال حسن راتب .. التحقيقات تكشف تورطه في أكبر قضية آثار

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كشفت تحقيقات النيابة العامة تورط حسن راتب رجل الأعمال الشهير في واقعة التنقيب عن الآثار المتهم فيها علاء حسانين الشهير بنائب «الجن والعفاريت» بعد القبض عليه الخميس الماضي، بقيامه بتمويل عمليات التنقيب والبحث الآثار بملايين الجنيهات.

وأضافت التحقيقات أن شقيق علاء حسانين أثناء التحقيق أعترف بان حسن راتب رجل الأعمال قام بدعم عمليات التنقيب بملايين الجنيهات للبحث عن الآثار وتهريبها للخارج، وبعد إجراء التحريات تم القبض على راتب وإحالته إلى جهات التحقيقات.

علاء حسانسن - صورة أرشيفية

كانت قوات الأمن ألقت القبض على علاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن والعفاريت» الخميس الماضي وبحوزته عدد المضبوطات والقطع الأثرية التي تم ضبطها بحوزته، تتعدي 200 قطعة أثرية عبارة عن تماثيل ثلاثة منهم مصنوعة من البرونز أحدهم منزوع الرأس كما عثر معه على رأس تمثال آخر صغير مصنوع من البرونز وتمثال خشبي طوله نحو 10 سم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط حجري مقسوم إلى نصفين بحوزة «نائب الجن والعفريت» ورأس تمثال مهرج من العصر اليوناني وآخر حجري جنسي يعود للعصر ذاته، كما عثر على 52 عملة مختلفة من حيث الشكل وهي عبارة عن 6 عملات من البرونز و3 إبر تستخدم في عمليات الجراحة في فترة العصر الإسلامي.

القبض علي علاء حسانين - صورة أرشيفية

وضبط بحوزة المتهم علاء حسانين وتشكيله العصابي أدوات تستخدم في عملية التنقيب واستخراج الآثار وهي عبارة عن 15 كوريك و5 شنيور و12 فأس و3 أزمة حديدية ذات مقبض خشبي و3 مرزبة و9 مطارق و11 مسمار ومولد كهربائي وكمية كبيرة من الأحبال اثناء عملية الحفر بمنطقة مصر القديمة.

تقوم جهات التحقيقات صباح اليوم الثلاثاء بسماع أقوال حسن راتب رجل الأعمال في التهم المنسوبة إليه بتمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج.