أخبار عاجلة

يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما -
رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز" -
بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية " -
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران -
الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري -
"الأمانة": الشارع الذي تتسرب إليه المياه بـ"قيم الطائف" يتبع جهات أخرى -
"الفالح" يبحث مع نظيره العُماني سُبل تعزيز الاستثمارات بين البلدَيْن الشقيقَيْن -
نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

تفاصيل القبض على رجل الأعمال حسن راتب .. التحقيقات تكشف تورطه في أكبر قضية آثار

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحقيقات النيابة العامة تورط حسن راتب رجل الأعمال الشهير في واقعة التنقيب عن الآثار المتهم فيها علاء حسانين الشهير بنائب «الجن والعفاريت» بعد القبض عليه الخميس الماضي، بقيامه بتمويل عمليات التنقيب والبحث الآثار بملايين الجنيهات.

وأضافت التحقيقات أن شقيق علاء حسانين أثناء التحقيق أعترف بان حسن راتب رجل الأعمال قام بدعم عمليات التنقيب بملايين الجنيهات للبحث عن الآثار وتهريبها للخارج، وبعد إجراء التحريات تم القبض على راتب وإحالته إلى جهات التحقيقات.

علاء حسانسن - صورة أرشيفية

كانت قوات الأمن ألقت القبض على علاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن والعفاريت» الخميس الماضي وبحوزته عدد المضبوطات والقطع الأثرية التي تم ضبطها بحوزته، تتعدي 200 قطعة أثرية عبارة عن تماثيل ثلاثة منهم مصنوعة من البرونز أحدهم منزوع الرأس كما عثر معه على رأس تمثال آخر صغير مصنوع من البرونز وتمثال خشبي طوله نحو 10 سم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط حجري مقسوم إلى نصفين بحوزة «نائب الجن والعفريت» ورأس تمثال مهرج من العصر اليوناني وآخر حجري جنسي يعود للعصر ذاته، كما عثر على 52 عملة مختلفة من حيث الشكل وهي عبارة عن 6 عملات من البرونز و3 إبر تستخدم في عمليات الجراحة في فترة العصر الإسلامي.

القبض علي علاء حسانين - صورة أرشيفية

وضبط بحوزة المتهم علاء حسانين وتشكيله العصابي أدوات تستخدم في عملية التنقيب واستخراج الآثار وهي عبارة عن 15 كوريك و5 شنيور و12 فأس و3 أزمة حديدية ذات مقبض خشبي و3 مرزبة و9 مطارق و11 مسمار ومولد كهربائي وكمية كبيرة من الأحبال اثناء عملية الحفر بمنطقة القديمة.

تقوم جهات التحقيقات صباح اليوم الثلاثاء بسماع أقوال حسن راتب رجل الأعمال في التهم المنسوبة إليه بتمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

نائب وزير الإسكان: إتاحة وحدات «سكن مصر» ضمن مبادرة التمويل العقاري

نائب وزير الإسكان: إتاحة وحدات «سكن مصر» ضمن مبادرة التمويل العقاري

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر أعلنت موقفها بقوة بشأن سد النهضة خلال جلسة مجلس الأمن

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر أعلنت موقفها بقوة بشأن سد النهضة خلال جلسة مجلس الأمن