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إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق السويس - الإسماعيلية

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إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق السويس - الإسماعيلية إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق السويس - الإسماعيلية

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أصيب ١٠ أشخاص بحادث انقلاب سيارة ميكروباص، مساء اليوم الإثنين، بطريق السويس- الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب ميكروباص رقم «٧٣٨١ ط س س» مدخل الشلوفة أمام لفظ جلالة طريق السويس- الإسماعيلية.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف في السويس، ٧ سيارات إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبي في السويس، إن جميع المصابين تم نقلهما إلى قسم الطوارئ بمستشفى العام، لافتا إلى أن الإصابات بين بسيطة ومتوسطة.

المصرى اليوم

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