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مكة : القبض على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مخدرات

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274،849 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بجوازات المناطق المختلفة (274،849) قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين ووافدين...

8894353094.jpgأبها، الرياض: الوطن
876ba65364.jpg19 ذو القعدة 1442 هـ

متابعة استعدادات الجهات المعنية بخدمات الحج

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، استعدادات مختلف الأجهزة المعنية بالحج لاستقبال ضيوف الرحمن...

icon-byline.pngالمدينة المنورة الوطن
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

الأمطار تتواصل على عسير وجازان

تواصل هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، أمس، في حين كانت السماء غائمة جزئيا تخللها سحب رعدية على...

icon-byline.pngجدة : يمن لقمان
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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