مكة : القبض على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مخدرات
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بجوازات المناطق المختلفة (274،849) قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين ووافدين...
أبها، الرياض: الوطن
19 ذو القعدة 1442 هـ
أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، استعدادات مختلف الأجهزة المعنية بالحج لاستقبال ضيوف الرحمن...
المدينة المنورة الوطن
18 ذو القعدة 1442 هـ
تواصل هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، أمس، في حين كانت السماء غائمة جزئيا تخللها سحب رعدية على...
جدة : يمن لقمان
18 ذو القعدة 1442 هـ