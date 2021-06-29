من "البرايم" حتى "الإيفانس".. تبوك تجود بأفضل أنواع العنب وتتصدر إنتاجه بالمملكة

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بدعم وتشجيع وتحفيز أمير المنطقة للمزارعين واستخدام التقنيات الحديثة

اشتهرت منطقة تبوك منذ القدم بأهميتها الزراعية، والتي تقوم على زراعة المحاصيل الزراعية الأساسية كالقمح والشعير، وكذلك بعض أنواع الفاكهة والخضراوات، كما عرفت بزراعة النخيل والعنب والتين وغيرها.

وتتصدر تبوك مناطق المملكة، من حيث إنتاج العنب بأكثر من 43750 طناً سنوياً، تجود بها 1580575 شجرة بحسب آخر إحصائيات لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

كما تتميز المنطقة بإنتاج أصناف متعددة من العنب مثل "البرايم والسبريور والريد جلوب والأوتوم رويال والمون بولز والإيفانس".

وقد أسهمت التقنيات الحديثة في نقل تجارب جديدة للمزارعين في مجال زراعة الفواكه، ففي السنوات الأخيرة تحولت بعض المزارع من نمطية منتجاتها واتجهت نحو أصناف جديدة لم تكن معروفة سابقاً في المنطقة مثل كعب الغزال، والمشمش، والتين، إضافة إلى العنب البلدي المعروف من القدم في المواقع الساحلية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن دعم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، للمزارعين بالمنطقة كان له كبير الأثر في تطور الزراعة واهتمام المزارعين بها، حيث يحرص على الاحتفاء بالمميزين منهم سنوياً وذلك خلال حفل جائزته للمزرعة النموذجية.