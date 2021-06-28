"ابن فرحان" يلتقي وزير خارجية اليونان على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا

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جرى بحث أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا، والمنعقد في العاصمة الإيطالية روما.



وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، كما ناقش الجانبان أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في سوريا، ودعم جميع الحلول السلمية التي تكفل حق الشعب السوري الشقيق، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .