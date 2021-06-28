أبو ظبي تشترط الحصول على اللقاح لدخول الأماكن العامة والمدارس والجامعات

★ ★ ★ ★ ★

لا ينطبق القرار على الأطفال في سن الـ15 فأقل



أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي اليوم الاثنين أن الإمارة ستسمح فقط للحاصلين على اللقاح الواقي من فيروس كورونا بدخول الأماكن العامة، منها المدارس والجامعات ودور رعاية الأطفال، وذلك بدءًا من 20 أغسطس (آب) المقبل.

وبيَّن المكتب عبر حسابه في موقع "تويتر" أن القرار لا ينطبق على غير الحاصلين على اللقاح بسبب إعفاءات، ولا على الأطفال في سن الخامسة عشرة فأقل.

ويهدف تحديد ذلك التاريخ إلى إتاحة الفرصة لمعظم السكان للحصول على اللقاح.

وتضم قائمة الأماكن العامة المذكورة في البيان المراكز التجارية والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمتاحف والمنتجعات وجميع منافذ بيع التجزئة باستثناء أماكن بيع السلع الضرورية، مثل محال البقالة والصيدليات.