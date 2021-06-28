أخبار عاجلة

"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز" -
عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو) -
بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية " -
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران -
الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري -
الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020 -
أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى -
برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب -
شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين -
نهاد أبوالقمصان ترد على برلماني يُحمل المرأة مسؤولية التحرش: «حاجة تفقع» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أبو ظبي تشترط الحصول على اللقاح لدخول الأماكن العامة والمدارس والجامعات

Print
أبو ظبي تشترط الحصول على اللقاح لدخول الأماكن العامة والمدارس والجامعات أبو ظبي تشترط الحصول على اللقاح لدخول الأماكن العامة والمدارس والجامعات
لا ينطبق القرار على الأطفال في سن الـ15 فأقل

أبو ظبي تشترط الحصول على اللقاح لدخول الأماكن العامة والمدارس والجامعات


أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي اليوم الاثنين أن الإمارة ستسمح فقط للحاصلين على اللقاح الواقي من بدخول الأماكن العامة، منها المدارس والجامعات ودور رعاية الأطفال، وذلك بدءًا من 20 أغسطس (آب) المقبل.

وبيَّن المكتب عبر حسابه في موقع "تويتر" أن القرار لا ينطبق على غير الحاصلين على اللقاح بسبب إعفاءات، ولا على الأطفال في سن الخامسة عشرة فأقل.

ويهدف تحديد ذلك التاريخ إلى إتاحة الفرصة لمعظم السكان للحصول على اللقاح.

وتضم قائمة الأماكن العامة المذكورة في البيان المراكز التجارية والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمتاحف والمنتجعات وجميع منافذ بيع التجزئة باستثناء أماكن بيع السلع الضرورية، مثل محال البقالة والصيدليات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا