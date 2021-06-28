أخبار عاجلة

"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز" -
عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو) -
بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية " -
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران -
الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري -
الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020 -
أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى -
برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب -
شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين -
نهاد أبوالقمصان ترد على برلماني يُحمل المرأة مسؤولية التحرش: «حاجة تفقع» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التحالف الدولي" يدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا

Print
"التحالف الدولي" يدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا "التحالف الدولي" يدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا
طالب بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق

دعت دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي خلال مؤتمر بشأن سوريا، اليوم (الاثنين)، إلى وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا وإدخال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق للبلاد.

وأكدت الدول في بيان مشترك دعمها الحاسم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في إطار القرار 2254 للتأييد الثابت لوقف فوري لإطلاق النار في كل عموم البلاد وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن، وعمل اللجنة الدستورية ومكافحة الإرهاب في كل أشكاله.

وشدد على وحدة سوريا ووحدة أراضيها، والتمسك بمواصلة العمل النشط لتحقيق حل سياسي شامل موثوق ومستدام بناء على القرار 2254، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشاركت 19 دولة، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق وايرلندا واليابان والأردن ولبنان وهولندا والنرويج وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، اليوم في مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية للتحالف الدولي ضد "داعش" بشأن سوريا في روما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز"

"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز"

بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية "

بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية "

القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران

القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري