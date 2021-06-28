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وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه بالعراق والأردن دعم العلاقات الثنائية

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التقى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية

وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه بالعراق والأردن دعم العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين بكي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وجرى خلال اللقاءين بحث أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيطاليا المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة المتينة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومناقشة تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، كما ناقش الجانبان أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في سوريا، ودعم جميع الحلول السلمية التي تكفل حق الشعب السوري

كما تطرق الجانبان إلى أهمية وقف جميع التدخلات الإيرانية في سوريا التي تؤجج الصراع وتزعزع الاستقرار في سوريا والمنطقة، فيما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه بالعراق والأردن دعم العلاقات الثنائية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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