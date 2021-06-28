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نائب وزير "البيئة" يفتتح وحدةً للتقييم المائي والتدريب

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نائب وزير "البيئة" يفتتح وحدةً للتقييم المائي والتدريب نائب وزير "البيئة" يفتتح وحدةً للتقييم المائي والتدريب
بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

نائب وزير

افتتح نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، "وحدة التقييم المائي والتدريب" بوكالة المياه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، بحضور وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، والتي أُنشئت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تهدف الوحدة إلى توفير ممكّنات تقنية متقدمة تسهم في تقييم الوضع المائي في المملكة، ودعم البحث العلمي والتطوير في قطاع المياه بالمملكة بما يسهم في استدامة الموارد المائية، إضافة إلى تدريب الكوادر بقطاع المياه في مجال إدارة الموارد المائية واستخدام التطبيقات الحاسوبية المتقدمة لتقييم مصادر المياه الجوفية والسطحية.

وستعمل الوحدة على تحديث النماذج الرقمية للطبقات الحاملة للمياه التي نفّذتها الوزارة سابقاً، وتعظيم الاستفادة من الدراسات التي أجريت للطبقات الحاملة للمياه ومكّنت من تحديد قدرتها الإنتاجية وهو ما أسهم في إنشاء العديد من حقول آبار مياه الشرب، وسيتم تحديث النماذج استناداً إلى بيانات آنية لآبار مراقبة المياه الجوفية وكذلك بيانات خواص الطبقات التي تم الوصول إليها بعمليات الحفر التي أعقبت تلك الدراسات.

وفي نهاية الحفل، بارك النائب هذه الوحدة والجهود، ووجه بضرورة عمل المزيد في مجال تكامل الأعمال والتحول الرقمي بما يتواكب مع التحوّل الذي تشهده المملكة نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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