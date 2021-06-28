الألماني "بي أي جي" بطلاً للعبة CS:GO ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود"

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تبرّع بمبلغ 600,000 دولار لصالح الهيئة الطبية الدولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد

حقق الفريق الألماني Berlin International Gaming "بي أي جي" لقب لعبة Counter Strike: Global Offensive ثاني منافسات النخبة، ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود" الحدث الخيري الأكبر في مجال الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بمشاركة أفضل محترفي وفرق العالم.

وكانت منافسات CS:GO التي شاهدها أكثر من مليون شخص حول العالم قد انطلقت يوم 22 يونيو واستمرت حتى يوم أمس وشهدت مشاركة 8 من أفضل فرق الرياضة الإلكترونية من مختلف قارات العالم، حيث حسم فريق "بي أي جي" اللقب بعد أن تغلب بصعوبة على منافسه فريق "فيوريا أي سبورت" البرازيلي، الذي حقق عودة قوية في النهائي بعد أن كان متأخراً في النتيجة بواقع 7-1، غير أن فريق "بي أي جي" قام بتقديم سلسلة من الجولات الرائعة من خلال نجومه Xantares, Syrson, K1to, Tabsen, Tizian، حيث حققوا انتصارات إضافية رجحت كفة الفريق الألماني في النهاية بواقع 22-20 (بعد جولتين إضافيتين).

وعلّق مدرب فريق "بي أي جي" داستن غروسمان ولقبه "DuDe" قائلاً: "مع استمرار مجريات البطولة وجدنا أنفسنا نلعب بجدية أكبر حين اشتدت المنافسة، وكان من الرائع مشاهدة منافسينا يتعاملون مع الأمر بالمثل، لذلك كانت بطولة رائعة حقاً".

وأضاف: "شعور رائع أن نكون جزءاً من مبادرة بهذا الحجم والهدف الخيري وأن تتاح لنا الفرصة للمساهمة، وذلك سبب تعاملنا معها بهذا الاحترام والتقدير طوال فترات البطولة. نحن نشعر بالفخر بمشاركتنا في "لاعبون بلا حدود" لمساعدة المحتاجين حول العالم في هذه الأوقات الصعبة، لقد كانت المنافسة قوية جداً ونحن سعداء بالنتيجة التي آلت إليها الأمور".

وتماشياً مع هدف مبادرة لاعبون بلا حدود، تبرع فريق "بي أي جي" بجائزة المركز الأول والمقدرة بمبلغ 600,000 دولار لصالح "الهيئة الطبية الدولية" لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ مجموع جوائز منافسات لعبة “CS:GO” 1,5 مليون دولار من إجمالي الجوائز الخيرية التي تصل إلى 10 ملايين دولار والتي خُصصت لمنافسات النخبة في مختلف الألعاب ضمن الحدث الخيري "لاعبون بلا حدود ". حيث سيتم منح جميع المبالغ لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي بدوره سيقوم بتقديمها للجهات الخيرية العالمية مثل: "اليونيسف"، و"دايركت ريليف"، و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، و"الهيئة الطبية الدولية" من أجل توفير اللقاح للدول المحتاجة حول العالم.