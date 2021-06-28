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شاهد.. "هيونداي" تنشر أول صور لسيارة "إلنترا N" الرياضية

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المجهزة للاستخدام اليومي وخوض السباقات

شاهد..

عبدالملك سرور: كشفت هيونداي عن الصور الأولى لسيارة إلنترا N الرياضية المتطورة أحدث إضافاتها إلى مجموعة N لاين عالية الأداء للشركة.

وتعد إلنترا N (والتي تباع في كوريا الجنوبية باسم أفانتي N) سادس طراز لهيونداي، ضمن خط N لاين، بعد سيارة كونا N التي تم الكشف عنها في أبريل من هذا العام.

وقال نائب رئيس إدارة العلامات التجارية N موتورسبورت في شركة هيونداي موتور تيل وارتنبرغ: "صممت سيارة إلنترا N كسيارة سيدان عالية الأداء تمثل الطراز الرياضي من سيارة إلنترا الاستثنائية الجديدة كليًا التي أطلقناها قبل فترة، حيث أضيف إلى إلنترا N عدد من الترقيات المثيرة المميزة لكل سيارات علامة التجارية.

وأضاف: أعددناها لتكون سيارة رياضية تخوض غمار السباقات، بما تتمتع به من قدرات قيادة ديناميكية ونمط أداء يفضله عشاق الإثارة والتميز. ونحن متشوقون للكشف عن إلنترا N، التي ستكون إضافة رائعة لمجموعة سيارات العلامات التجارية N ذات الأداء الحيوي، ترقبوا عرضها الأول رقمياً".

ويظهر الطابع الرياضي للسيارة إلنترا N في العتبات الجانبية ذات اللون الأحمر الساطع المخصصة، والتي لا تساعد فقط على تعزيز الأداء من خلال توجيه تدفق الهواء بشكل أفضل، ولكن أيضًا تدعم تأثير الهيكل المنخفض. ويكتمل تميز التصميم الخارجي العام بالجناح الخلفي المميز والحصري لطرازات N الذي يتحكم في تدفق الهواء لضمان ثبات السيارة حتى في حالة القيادة بسرعات عالية.

بالإضافة إلى ذلك؛ يعكس اللون الأسود الجريء أسفل المصد الخلفي والعادم (Dual single exhaust) مظهرًا مختلفًا عن الطراز القياسي، ويؤكد بشكل أكبر على ملمح إلنترا N الرياضي.

وتكون هيونداي، بتقديم طراز إلنترا N، قد وفرت الآن مجموعة واسعة من طرازات إلنترا ليختار من بينها العملاء المميزون، بما في ذلك طراز إلنترا القياسية الجديدة تماما، وإلنترا الهجينة- Hybrid. وستكشف هيونداي عن مزيد من التفاصيل حول إلنترا N في الأسابيع المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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