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كرة نار ضخمة تتصاعد في السماء.. اندلاع حريق هائل قرب محطة قطارات بلندن

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كرة نار ضخمة تتصاعد في السماء.. اندلاع حريق هائل قرب محطة قطارات بلندن كرة نار ضخمة تتصاعد في السماء.. اندلاع حريق هائل قرب محطة قطارات بلندن
متحدث فرقة الإطفاء أشار إلى احتراق 4 سيارات

كرة نار ضخمة تتصاعد في السماء.. اندلاع حريق هائل قرب محطة قطارات بلندن

‬اندلع حريق كبير بالقرب من محطة قطارات إليفانت آند كاسل جنوب لندن، اليوم (الاثنين).

وشوهدت أعمدة ضخمة من الدخان الكثيف في متداول عبر الإنترنت، تحدث شاهد عيان عن سماع انفجار.

وأوضح متحدث باسم فرقة الإطفاء في لندن، أن أربع سيارات التهمتها النيران في مرأب بالقرب من محطة القطارات.

وأظهر مقطع فيديو كرة نار ضخمة تتصاعد في السماء، فيما يركض الناس للاحتماء منها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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