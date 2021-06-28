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: صايل المجالي يتهم بإفشال مجالس المحافظات

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فيديو : صايل المجالي يتهم الحكومة بإفشال مجالس المحافظات : صايل المجالي يتهم بإفشال مجالس المحافظات

جى بي سي نيوز - : قال رئيس مجلس محافظة الكرك السابق صايل المجالي إن وزراء المالية ساهموا في إفشال بعض مجالس المحافظات التي لم تفشل في الأصل إلا بسبب الاجراءات والتعليمات .

أضاف خلال مداخلة له في مجلس النواب مؤخرا في اجتماع للجنة القانونية الادارية إن وزراء المالية أصدروا تعليمات تم تفضيلها على القانون مع أن الأصل هو القانون وليس التعليمات .

وفي معرض تعليقه على القانون الذي تتم مناقشته منذ فترة في اللجنة عبر خبراء ومختصين قال إن من أهم الاعاقات التي واجهت مجالس المحافظات ان العطاءات كان يجب طر حها من خلال لجان المحافظة نفسها وليس من خارجها .

وقال أن مجالس الاستشارات تأخذ من موازنة اي عطاء ما نسبته 30 % بينما كان بالإمكان تشكيل لجان استشارية في كل محافظة على حدة بدل كل هذا الأنفاق الذي لا طائل منه .

وتساءل المجالي في ختام مداخلته : هل جادة وصادقة بتحقيق هذا المشروع وهل الموازنات حقيقية أم لا ؟ ..

شاهد صايل المجالي مع التذكير أننا سنبث اجتماع اللجنة في وقت لاحق :

 

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

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