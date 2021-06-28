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جهاز «العاشر من رمضان» ينفذ حملة موسعة جديدة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات

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جهاز «العاشر من رمضان» ينفذ حملة موسعة جديدة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات جهاز «العاشر من رمضان» ينفذ حملة موسعة جديدة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات

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أكد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن لجنة الإشغالات والتعديات، قامت بشن حملة موسعة جديدة لإزالة إشغالات بالمنطقة(B1)، أسفرت عن إزالة كرفان معدني وأسوار زراعات عشوائية وتحرير محضر بالمخالفة، كما تم إزالة الإشغالات بالمجاورة 9 والمجاورة ٣٦ أمام القطعة السكنية رقم ٥، وأنشطة مخالفة بالمجاورة 37، وكذا رفع إشغالات من أمام المحال بمنطقة الأردنية، وذلك بمشاركة الإدارات المختصة بالجهاز.

وأضاف المهندس أحمد عمران أحمد، أنه تم تنفيذ 5 قرارات غلق وتشميع وإزالة تند مخالفة ولافتات إعلانية وإعادة الشيء إلى أصله بعد إزالة المخالفات الموجودة بوحدات سكنية بالحي العاشر، وكذا إزالة أبواب صاج أثناء الشروع في فتح محال بقطعة سكنية بالمجاورة 18، ومنطقة إبنى بيتك، بجانب منع تواجد للباعة الجائلين والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

وأكد رئيس الجهاز، استكمال تنفيذ الحملات لضرورة رفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات وسرعة رصد المخالفات قبل الشروع فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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