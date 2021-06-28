نشاط مبيعات السيارت المستعملة بعد تراجع المعروض من الجديد

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اكد تجار السيارات علي وجود تراجع في حجم المعروض من السيارات الجديدة نتيجة نقص الشرائح الالكترونية و التي اثرت سلبا علي صناعة السيارات في الدول و الشركات الكبري ما دفع عدد من الشركات الي اغلاق مصانعها خلال الفترة الماضية نتيجة نقص الشرائح و التي اصبحت جزء اساسي من السيارة .

ومع تراجع المعروض في السيارات الجديدة اتجهت شريحة من المستهلكين الي السيارات القديمة كبديل مناسب للسيارات الجديدة مع التركيز ان تكون عمليات الشراء علي الموديلات الحديثة في سبيل الحصول علي سيارة بسعر مناسب و حالة جيدة تشبه الجديدة .

وقال جمال الطنة مدير تسويق احد الشركات ان سوق السيارات المستعملة ايضا اصبح يعاني من تراجع في المعروض حاليا ، مشيرا الي ضرورة فتح منافذ جديدة لمن لديهم رغبة في بيع السيارات المستعملة لانه ربما يجد البعض صعوبة في التواصل الامن مع المشتري .

واوضح ان تراجع المعروض من السيارات الجديدة دفع بعض تجار السيارات الي تحديد قيمة للاوفر برايس ما يعني زيادة سعر السيارة لتقليل وقت انتظار الحصول علي سيارة جديدة وهو ما ساهم في نشاط مبيعات سوق السيارات المستعملة حيث يبحث المشتري عن سيارة بمواصفات جيدة و حديثة نسبيا و بتكلفة مناسبة و بدون اوفر برايس .

وكشف طنة أن الأوفر برايس الذى يضعه تجار السيارات على ثمن السيارة الجديدة لتقليل وقت الانتظار بجانب قوائم الانتظار الطويلة لدى وكلاء السيارات أدى إلى نشاط سوق المستعمل بنسبة تعدت ال 50% ، موضحاً أن هناك نقص في السيارات الجديدة من كافة الماركات بسبب اتجاه الكثير من العلامات التجارية لتقليل إنتاجها خلال العام الجاري بسبب نقص الشرائح الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات وهو ما أدى لاتجاه المستهلك الى سوق السيارات المستعملة تجنبا الأوفر برايس وقوائم الانتظار.

واشار الطنة الي الاتجاه نحو تقديم خدمات متعددة للمشترين حيث لا تقتصر علمية البيع علي التواصل ما بين البائع و المشتري فقط و لكن هناك خدمات لفحص السيارات و التاكد من سلامتها وتحديد السعر العادل لها مشيرا الي ان توافر انظمة التقسيط تسهم في نشاط مبيعات السيارات .

واشار الي وجود اتجاه في السوق حاليا وهو تفضيل البعض الي استبدال السيارة القديمة المستعلمة باخري جديدة موضحا ان هناك شريحة تتجه أكثر لشراء السيارات العملية الكوري والياباني، ويأتي على رأسها كيا و هيونداي ، وتويوتا ونيسان وهى السيارات الأكثر مبيعا في سوق المستعمل حاليا، هذا بجانب السيارات الأوروبية التي تستهدفها الفئة الفوق متوسطة والعليا.

من جانبه قال علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف ان هناك نقص في المعروض من عدد من الطرازات السيارات نتيجة نقص الشرائح و مكونات التصنيع ما اثر سلبا علي حجم المعروض في جميع الاسواق ومنها السوق المحلي .

واشار الي وجود قائمة انتظار في السوق المحلي وصلت الي 5 اشهر لبعض الموديلات و الطرازات نتيجة نقص المعروض ، فضلا عن وجود الاوفر برايس نتيجة نقص المعروض .وكانت شركات السيارات العالمية عانت من نقص الشرائح نتيجة اغلاقات مصانع الصين مع دفع العديد من المصانع الي توقيف خطوط انتاج او تفضيل انتاج موديلات علي اخري لمواكبة متطلبات السوق .