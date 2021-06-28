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«صعود حذر».. الذهب في وعالميا صباح اليوم الاثنين 28 يونيو 2021

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«صعود حذر».. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 28 يونيو 2021 «صعود حذر».. الذهب في وعالميا صباح اليوم الاثنين 28 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الاثنين 28 يونيو 2021، ارتفاعا طفيفا، متأثرا بارتفاع التداول مع عودة العمل بالبورصات العالمية بعد الاجازة الاسبوعية، ويتأثر الذهب في مصر بالاسعار العالمية في ظل ضعف الاقبال عليه محليا بسبب حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي شهدها خلال الفترة الماضية.

وأعلنت شعبة الذهب في أن عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح الاثنين، يتراوح مابين 889 جنيها، و890 جنيها والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 777 جنيها و779 جنهيا والعيار 18 قيراطًا 666 جنيها و668 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6215 جنيها و6250 جنيها.

وشهد سعر الذهب عالميا، صباح اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا أيضا مع عودة البورصات للعمل بعد الاجازة الاسبوعية، وسط مخاوف من تكرار خسائر الاسبوع الماضى، ويتأثر الذهب عالميا بتصريحات المسئولين الأمريكين حول مستقبل الاقتصاد، وارتفعت العقود الآجلة للذهب وكذلك في التعاملات الفورية بنسبة 0.01%، ويتجه المؤشر نحو الصعود الحذر، مما ينذر بارتفاع جديد خلال اليوم.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح الاثنين،786.61 جنيها، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،783.79 $.

«المصري اليوم» تنشر أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 28 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 887 إلى 890
عيار 22 813 إلى 816
عيار 21 776 إلى 779
عيار 18 665 إلى 668
عيار 14 517 إلى 520
عيار 12 443 إلى 446
الاونصة 27،591 إلى 27،662
الجنيه الذهب 6،208 إلى 6،250
الكيلو 886،857 إلى 889،143

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم الاثنين 28 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 898.98 جنيه 57.35 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 824.06 جنيه 52.57 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 786.61 جنيه 50.18 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 674.23 جنيه 43.01 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 524.40 جنيه 33.45 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 449.49 جنيه 28.68 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 374.57 جنيه 23.90 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،292.85 جنيه 401.45 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،961.37 جنيه 1،783.79 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 89،897.88 جنيه 5،735.00 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 898،978.77 جنيه 57،350.02 $

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المصرى اليوم

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