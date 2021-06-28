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الملك يلتقي الرئيس المصري في بغداد

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الملك يلتقي الرئيس المصري في بغداد الملك يلتقي الرئيس المصري في بغداد

جي بي سي نيوز :- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في العاصمة العراقية اليوم الأحد، الرئيس المصري عبدالفتاح ، على هامش أعمال القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة.
وجرى التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وخدمة للقضايا العربية.
وتناول اللقاء آليات تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خصوصا جهود الحد من آثار وباء كورونا الإنسانية والاقتصادية.
كما جرى بحث آخر التطورات في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وضرورة وقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس.
وجدّد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، ومدير المخابرات العامة، وعدد من المسؤولين المصريين.

جي بي سي نيوز

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