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«إيتيدا»: تعزيز المشاركة فى المؤتمرات العالمية وجذب صفقات «الشركات الناشئة»

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«إيتيدا»: تعزيز المشاركة فى المؤتمرات العالمية وجذب صفقات «الشركات الناشئة» «إيتيدا»: تعزيز المشاركة فى المؤتمرات العالمية وجذب صفقات «الشركات الناشئة»

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أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» عن مشاركتها فى مؤتمر «4YFN»، المعنى بعرض أحدث ابتكارات الشركات الناشئة حول العالم، بحضور المستثمرين والشركات العالمية، من أجل تعزيز فرص الشراكات والمشروعات والأعمال.

ويُقام المؤتمر على هامش فعاليات المؤتمر العالمى للهواتف المتنقلة GSMA Mobile World Congress، بمدينة برشلونة الإسبانية، وذلك خلال الفترة من 28 يونيو الجارى حتى 1 يوليو 2021.

وترعى الهيئة 8 شركات مصرية ناشئة فى المؤتمر انطلاقًا من دورها لدعم رواد الأعمال وتحفيز وتعزيز بيئة الابتكار، كأحد المحاور الرئيسية فى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تسليط الضوء على النمو المتسارع والنجاحات المتتالية التى تحققها فى مجال ريادة الأعمال وجذب كبرى الصفقات الاستثمارية فى قطاع الشركات الناشئة.

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة تحرص على دعم الشركات المصرية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشاركة فى المعارض والمحافل الدولية المتخصصة، فى إطار استراتيجيتها الهادفة إلى الترويج لمصر، باعتبارها مركزًا إقليميًا متميزًا فى مجال الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال والتزامها بمساعدة الشركات المحلية الناشئة على جذب الاستثمارات الخارجية.

وتتضمن قائمة الشركات الناشئة المصرية الواعدة المشاركة فى الحدث:

«كاردو»، و«الجمعية»، و«أدزيلى»، و«باى ناس»، و«تالينت آرينا»، وWebville ، و«ويب فيل»، وE-POD، وWidebot «وايد بوت».

المصرى اليوم

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