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الغرف التجارية: استراتيجية للتكامل مع دول إفريقيا

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الغرف التجارية: استراتيجية للتكامل مع دول إفريقيا الغرف التجارية: استراتيجية للتكامل مع دول إفريقيا

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أعلن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة أن اتحاد الغرف الإفريقية بصدد عرض استراتيجية الاتحاد على الشركاء الأفارقة للبدء فى تنفيذها والتى ترتكز على التكامل الصناعى والتجارى مع دول القارة لتنمية التجارة البينية الإفريقية- الإفريقية، وإيجاد آليات التمويل الإفريقية والعربية لإنشاء مشروعات صناعية جديدة، والبدء فى شراكات متعددة الأطراف تساهم فى تطوير وتنمية البنية التحتية لدول القارة وتحسين مناخ الاستثمار والصناعة.

وقال العربى إن الاستراتيجية سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل زمنية، الأولى لتنمية التجارة البينية وتجارة القيمة المضافة بعد أن تم الانتهاء من دراسة كافة العوائق التى تسببت فى ضعف التجارة الإفريقية - الإفريقية، مقارنة بتجارة القارة الخارجية.

وتأتى المرحلة الثانية لتعزيز التصنيع المشترك والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للقارة، وصولا للمرحلة الثالثة والتى ستعتمد على توجيه استثمارات مباشرة متعددة الأطراف لدول القارة.

وأشار العربى إلى أن هناك العديد من الفرص الكبيرة للشراكات الإفريقية على المستوى التجارى، حيث لا تمثل التجارة البينية بين دول القارة سوى 15% من إجمالى حجم تجارتها الخارجية، كما تتركز معظم صادرات دول القارة فى المواد الأولية غير المصنعة بما يتيح فرصا كبرى لاستغلال تلك الموارد صناعيا وتصديرها فى شكل سلع تامة الصنع. وأوضح أن اتفاقيات التجارة الحرة بين دول القارة ستسهل حركة السلع والخدمات والتى من المتوقع أن تشهد نقلة نوعية وكمية بمجرد الانتهاء من طريق الإسكندرية - كيب تاون وتنمية مشروعات النقل التجارى، سواء البرية أو الجوية أو من خلال السكك الحديدية، وذلك بالإضافة إلى خط النقل البحرى الذى يربط موانئ بموانئ جنوب وجنوب شرق القارة.

وحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول القارة أوضح العربى أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر يتركز بشكل أساسى حتى الآن فى قطاعى الطاقة والموارد الطبيعية، متوقعا تغير هذا النمط مع إعطاء مصر الأولوية لتنويع مصادر الطاقة بالإضافة إلى إطلاق مشاريع استثمارية وصناعة عملاقة بالمناطق الصناعية الجديدة والتى يأتى على رأسها إقليم قناة السويس، وأشار إلى أنه بحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن الاستثمار العالمى لعام 2020، فان مصر تعد مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المنطقة، حيث بلغت الاستثمارات المتدفقة إلى البلاد أكثر من نصف الاستثمارات فى منطقة شمال إفريقيا البالغة 10.1 مليار دولار و15% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية الواردة للقارة الإفريقية.

المصرى اليوم

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