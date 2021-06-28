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«انتهى عصر الطبطبة».. كامل الوزير: «وقف 13 عنصرًا إثاريًا بالسكة الحديد وخصم نصف رواتبهم»

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«انتهى عصر الطبطبة».. كامل الوزير: «وقف 13 عنصرًا إثاريًا بالسكة الحديد وخصم نصف رواتبهم» «انتهى عصر الطبطبة».. كامل الوزير: «وقف 13 عنصرًا إثاريًا بالسكة الحديد وخصم نصف رواتبهم»

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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه حرص على تفقد كافة ورش السكك الحديدية، خلال شهر رمضان الماضي، وحرص على تناول وجبة الإفطار مع العاملين.

وحول رغبة بفض العناصر في تعطيل حركة التطوير، قال الوزير خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الإثاري شخص يدعي الدفاع عن حقوق العمال، لكنه في الحقيقة يهدرها»، مشيرا إلى أنه وجه بتخصيص ساعة راحة للعاملين في ورش السكك الحديدية للراحة وأداء الصلاة، بعدما وجد أن عدد ساعات العمل الفعلية 5 ساعات، وهو أمر غير قانوني.

وتابع: «العناصر الإثارية تضم بعض العاملين الحاصلين على توصيات طبية، ولا يقومون بأي دور»، مردفا: «العناصر الإثارية بتبيع حلاوة في الورش، وتحرض العاملين بمصطلحات، زي الوزير ضحك عليكم».

وأكمل «انتهى عصر الطبطبة مع العناصر الإثارية، وتم رصد 27 عنصرا إثاريا يحرضون العمال على عدم العمل»، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بوقف 13 عنصرا إثاريا عن العمل لمدة 3 أشهر مع خصم نصف راتبهم، بعد إبلاغ النائب العام.

المصرى اليوم

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