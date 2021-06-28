أخبار عاجلة

باحثة في شؤون المرأة: كرامة الرجل تأتي من حصانته للمرأة -
نائب وزير الإسكان: إتاحة وحدات «سكن مصر» ضمن مبادرة التمويل العقاري -
مسؤول أمني إسرائيلي: استنفار المؤسسة الأمنية جراء الانهيار الاقتصادي في لبنان والحرب مسألة وقت -
حاكم إقليم أفغاني يؤكد أن قوات الأمن صدت هجوما لـ«طالبان» على عاصمته -
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر أعلنت موقفها بقوة بشأن سد النهضة خلال جلسة مجلس الأمن -
خبير: الإصلاح الاقتصادي كان حائط الصد الأول لمرور مصر من جائحة كورونا -
استشاري أسري تقدم نصائح لأسر وطلاب الثانوية العامة -
استشاري: بالون المعدة الجديد يستمر داخل المعدة لمدة عام -
"بلدية بارق" تفتح شوارع مخطط الخبت رقم 26 -
وزير البيئة اليمني يحذر من كارثة إنسانية وشيكة بسبب خزان صافر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير النقل يكشف موعد حظر سير «الميكروباص» على الطريق الدائري

Print
وزير النقل يكشف موعد حظر سير «الميكروباص» على الطريق الدائري وزير النقل يكشف موعد حظر سير «الميكروباص» على الطريق الدائري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن ما نفعله على الطريق الدائري اليوم كان يجب أن يحدث منذ 10 سنوات في ظل وجود 213 ألف سيارة تتحرك على الدائري يوميا.

وأضاف «الوزير» خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، الانتهاء من تحويل الدائري إلى 7 حارات في 30 يونيو المقبل مشيرا إلى أن توسعة الدائري عند كوبري المنيب إلى 8 حارات تنتهي 30 أغسطس المقبل.

وأوضح أن الانتهاء من تطوير الطريق الدائري نهاية العام الجاري وسيتم تدشين منظومة النقل الذكي لأول مرة في على الطريق الدائري.

وأكد الوزير أنه لن يتم السماح بمرور الميكروباص على الطريق الدائري عند وجود الاتوبيس الذكي وسيتم إزالة 2000 منزل لتوسعة الطريق الدائري.

وعن التعويضات قال الوزير إن قيمة تعويض الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه في المنازل التي يتم إزالتها لتوسعه الطريق الدائري وأن المعتدون على أملاك الدولة في حرم الدائري سيتم تعويضهم عن المباني فقط.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب وزير الإسكان: إتاحة وحدات «سكن مصر» ضمن مبادرة التمويل العقاري

نائب وزير الإسكان: إتاحة وحدات «سكن مصر» ضمن مبادرة التمويل العقاري

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر أعلنت موقفها بقوة بشأن سد النهضة خلال جلسة مجلس الأمن

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر أعلنت موقفها بقوة بشأن سد النهضة خلال جلسة مجلس الأمن

خبير: الإصلاح الاقتصادي كان حائط الصد الأول لمرور مصر من جائحة كورونا

خبير: الإصلاح الاقتصادي كان حائط الصد الأول لمرور مصر من جائحة كورونا

ندوة للأزهر بمعرض الكتاب تستعرض جهود «بيت الزكاة والصدقات المصري»

ندوة للأزهر بمعرض الكتاب تستعرض جهود «بيت الزكاة والصدقات المصري»