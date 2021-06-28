وزير النقل يكشف موعد حظر سير «الميكروباص» على الطريق الدائري

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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن ما نفعله على الطريق الدائري اليوم كان يجب أن يحدث منذ 10 سنوات في ظل وجود 213 ألف سيارة تتحرك على الدائري يوميا.

وأضاف «الوزير» خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، الانتهاء من تحويل الدائري إلى 7 حارات في 30 يونيو المقبل مشيرا إلى أن توسعة الدائري عند كوبري المنيب إلى 8 حارات تنتهي 30 أغسطس المقبل.

وأوضح أن الانتهاء من تطوير الطريق الدائري نهاية العام الجاري وسيتم تدشين منظومة النقل الذكي لأول مرة في مصر على الطريق الدائري.

وأكد الوزير أنه لن يتم السماح بمرور الميكروباص على الطريق الدائري عند وجود الاتوبيس الذكي وسيتم إزالة 2000 منزل لتوسعة الطريق الدائري.

وعن التعويضات قال الوزير إن قيمة تعويض الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه في المنازل التي يتم إزالتها لتوسعه الطريق الدائري وأن المعتدون على أملاك الدولة في حرم الدائري سيتم تعويضهم عن المباني فقط.