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بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور كنيسة قلب يسوع في الجديدة

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بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور كنيسة قلب يسوع في مصر الجديدة بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور كنيسة قلب يسوع في الجديدة

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زار البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة، حيث ترأس غبطة البطريرك صلاة القداس الإلهي، بمناسبة تكريس قداسة البابا فرنسيس الشرق الأوسط للعائلة المقدسة.

شارك غبطته في الصلاة الأحد، صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والقمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي، راعيا الكنيسة، والأب يوسف عبدالنور، الأمين العام لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وقبل كلمة العظة، ألقى نيافة الأنبا دانيال رسالة قداسة البابا فرنسيس إلى أصحاب الغبطة بطاركة الشرق الكاثوليك، بمناسبة تكريس الشرق الأوسط للعائلة المقدسة، ثم ألقى غبطة البطريرك الكلمة الروحية، موضحًا بعض النقاط في رسالة البابا فرنسيس، مختتمًا العظة بتلاوة صلاة تكريس الشرق الأوسط للعائلة المقدسة.

واختتم صاحب الغبطة صلاة الذبيحة الإلهية بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

المصرى اليوم

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