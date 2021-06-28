«الشماتة غير طبيعية».. عمرو أديب ينتقد جماهير الأهلي

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علق الإعلامي عمرو أديب على فرحة جماهير الأهلي بخروج بيراميدز من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية وإهدار رمضان صبحي لاعب الفريق ركلة ترجيح تسببت في خسارة الفريق.

وقال أديب خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «في شماتة غير طبيعية من جمهور الأهلي لأن رمضان صبحي هو اللي ضيع ركلة الجزاء اللي خرجت بيراميدز؛ غالبية الجمهور شمتانين جدا أنه ضيع وشماتنين أن بيراميدز خرج من الكونفيدرالية».

وأضاف: «فين الروح الرياضية وايه المطلوب، الأهلي رايح يجيب العاشرة متنسوا بقي رمضان صبحي، الراجل ضيع ركلة جزاء وأكبر لاعيبة العالم بيضيعوه اية المشكلة؟».

وتابع: «المتابعة للماتش والأصوات في شوارع القاهرة كأن مصر كانت بتلعب وكسبت ايه السعادة يعني دي فرقة مصرية بتلعب برة وخرجت ودا لاعب مصري موهوب ضيع؛ وطبعا الكلام كلة أحسن ويستاهل».

واختتم: «هو الراجل دة هيفضل طول حياته كدة لحد ما يبطل كورة؛ راجل ممكن تلاقيه في المنتخب هو حصل اية يعني راح من فرقة لفرقة».