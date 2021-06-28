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«يترقب عودة البورصة».. في وعالميا مساء الأحد 27 يونيو 2021

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«يترقب عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الأحد 27 يونيو 2021 «يترقب عودة البورصة».. في وعالميا مساء الأحد 27 يونيو 2021

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واصل سعر الذهب في مصر، مساء الأحد 27 يونيو 2021، استقراره عند الأسعار المرتفعة التي حققها مساء السبت، ويترقب الذهب في مصر عودة التداول بالورصات بعد عودتها للعمل بعد الإجازة الاسبوعية غدا الاثنين ز

وأعلنت شعبة الذهب في أن عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الأحد، 889 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 777 جنيها، والعيار 18 قيراطًا 666 جنيها، والجنيه الذهب بسعر 6215 جنيها.

بينما ثبت سعر الذهب عالميا، مساء اليوم، عند الأسعار المرتفعة التي حققها قبل إغلاق البورصات مساء الجمعة، ويترقب المتداولون عودة البورصة للعمل غدا الاثنين بعد الاجازة الأسبوعية وسط مخاوف من تكرار خسائر الاسبوع الماضى .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء الأحد، 785.29 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،781.29 $.

«المصري اليوم» تنشر أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 27 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 887 إلى 889
عيار 22 813 إلى 815
عيار 21 776 إلى 778
عيار 18 665 إلى 667
عيار 14 517 إلى 519
عيار 12 443 إلى 445
الاونصة 27،581 إلى 27،652
الجنيه الذهب 6،208 إلى 6،224
الكيلو 886،857 إلى 889،143

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم الأحد يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 897.47 جنيه 57.27 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 822.68 جنيه 52.50 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 785.29 جنيه 50.11 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 673.10 جنيه 42.95 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 523.52 جنيه 33.41 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 448.73 جنيه 28.63 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 373.95 جنيه 23.86 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،282.29 جنيه 400.89 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،914.42 جنيه 1،781.29 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 89،746.93 جنيه 5،726.98 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 897،469.31 جنيه 57،269.80 $


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المصرى اليوم

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