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إصابة 15 شخصًا في تصادم جرار زراعي و«ميكروباص» في الدقهلية ()

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إصابة 15 شخصًا في تصادم جرار زراعي و«ميكروباص» في الدقهلية (فيديو) إصابة 15 شخصًا في تصادم جرار زراعي و«ميكروباص» في الدقهلية ()

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أصيب 15 شخصا بينهم أطفال في حادث تصادم بين جرار وميكروباص في المواجهة على طريق طلخا – المحلة الكبرى في محافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين بمستشفى الطوارئ بالمنصورة في حالة خطرة

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار بطريق طلخا- المحلة بنطاق مركز طلخا.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا وسيارات الإسعاف والمرور إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين ان سيارة ميكروباص كانت متجهه من موقف طلخا إلى قرية منشية البدوي وفوجىء بجرار زراعي كان يسير في الاتجاه المعاكس على كوبرى طلخا- المحلة، ولم يتمكن من تفادى الاصطدام وحدث التصادم في المواجهة مما تسبب في إصابة ركاب الميكروباص جميعا بالإضافة لسائقه .

وأكد شهود العيان أن الجرار الزراعى صعد الكوبرى عكس الاتجاه تفاديا للدوران من داخل المنصورة وسار مسرعا على الكوبرى في الاتجاه المعاكس واصطدم بسيارة ميكروباص كانت في طريقها لصعود الكوبرى واصطدمت بالجرار بالمواجهة مما تسبب في تحطم الكابينه بالكامل واصابة جميع الركاب وسائق الحرار بينما فر سائق الجرار هاربا وتمكن ضباط المباحث من القبض عليه .

تم نقل المصابين في حالة خطرة لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .

المصرى اليوم

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