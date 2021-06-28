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ضحية العمرانية: عاكسني ولما رفضت شتمني وضربني بالقلم على وشي

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ضحية تحرش العمرانية: عاكسني ولما رفضت شتمني وضربني بالقلم على وشي ضحية العمرانية: عاكسني ولما رفضت شتمني وضربني بالقلم على وشي

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روت ضحية التحرش «ليلى» المعروفة باسم فتاة العمرانية تفاصيل تعرضها لواقعة التحرش أثناء عودتها من الدرس، قائلةً: «كنت راجعة من الدرس وأنا في ثانوية عامة وأثناء سيري في الشارع فوجئت بأحدهم يسير بجواري بسيارته واعتدى على لفظيًا بألفاظ خادشة للحياء، وحاولت تجاوزه وإكمال سيري».

تابعت في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»،: «عندما حاولت سؤاله بعد سبي وقلتله حضرتك بتكلمني أنا؟ فوجئت بيه بيضربني بالقلم على وشي، وكنت خايفة أوي منه وقررت منزلش الشارع تاني وقتها صحيح تعرضت لمعاكسات قبل كده بس المرة دي كانت سباب وشتايم وضرب على وشي ووقتها أصبت بالصدمة والذهول إزاي أتضرب؟ ومعرفتش أتصرف؟ لكن صاحبتي ساعدتني وأخدت رقم العربية».

حول ردود أفعال الشارع وقتها، قالت: «سألوه، أنت بتعمل كده ليه؟ وهدوه ومشوه ورغم أني بنت المنطقة بس محدش وقف جمبي، وبعد ما صاحبتي صورت رقم العربية قلت لماما وأخدت بعضي ونزلت أعمل محضر في القسم بتشجيع أمي وأبويا وأصحابي».

وجهت ليلى رسالة للفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش قائلة: «متسكتيش هيتجاب حقك ومتخافيش كنت الأول زمان بخاف أتكلم في مثل هذه المواقف لكن المرة دي اتحركت ومقدرتش أسكت بعد ما مد إيده عليا».

المصرى اليوم

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