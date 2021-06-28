بـ8 مجالات .. وكيل تعليم الإسكندرية يكرم الفائزين بـ«خليك أونلاين» لغرس الولاء والانتماء

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كرّم الدكتور محمد سعد محمد ، وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى الاسكندرية، الاحد، الفائزين من إدارة المنتزة التعليمية بمسابقة "خليك أون لاين" فى 8 مجالات فنية، والتي نظمتها المديرية بإشراف وتنسيق الإدارة العامة للشئون التنفيذية.

وقال "سعد"، أن المسابقة، تهدف إلى تكوين وبناء الشخصية المصرية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، واستثمار الأنشطة التربوية في غرس وتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب، وكذلك تنمية مهاراتهم في التعلُّم عن بُعد وذلك في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

وأوضح "سعد"، لـ"المصرى اليوم"،أن المسابقة شملت 8 مجالات عديدة ومتنوعة، بينها الإلقاء و العزف الموسيقي والغناء وتصميم وسيلة تعليمية و التقرير المصور والرسم واللياقة البدنية والفيلم القصير.

ووجَّه مدير المديرية الشكر للقائمين على تنظيم المسابقة والمشرفين وأولياء الأمور .

كما سيتم تكريم باقي الفائزين في الإدارات التعليمية الأخرى تباعًـا بالمديرية هذا الأسبوع وفق المواعيد المحددة والمعلنة بجميع الإدارات .

بـ8 مجالات .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يكرم الفائزين بـ"خليك أنلاين" لغرس الولاء والانتماء (صور)

بـ8 مجالات .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يكرم الفائزين بـ"خليك أنلاين" لغرس الولاء والانتماء (صور)

بـ8 مجالات .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يكرم الفائزين بـ"خليك أنلاين" لغرس الولاء والانتماء (صور)

بـ8 مجالات .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يكرم الفائزين بـ"خليك أنلاين" لغرس الولاء والانتماء (صور)

بـ8 مجالات .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يكرم الفائزين بـ"خليك أنلاين" لغرس الولاء والانتماء (صور)

بـ8 مجالات .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يكرم الفائزين بـ"خليك أنلاين" لغرس الولاء والانتماء (صور)