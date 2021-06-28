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"أدبي حائل" يدشن 8 إصدارات جديدة

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بحضور "الصقري" وعددٍ من روّاد النادي

دشن رئيس النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل الدكتور نايف المهيلب، مساء أمس الأحد بمقر النادي، ثمانية إصدارات جديدة، بحضور عضو مجلس إدارة النادي رشيد الصقري، وعددٍ من روّاد النادي.

وشملت الإصدارات الجديدة، كتاب "نقاء الطيب الأبيض" للكاتب خالد أحمد اليوسف، وكتاب "في القصة القصيرة والقصيرة جدًا" للأستاذ الدكتور نجوى الرياحي، وكتاب "في فلسفة الأخلاق" للأستاذ حمد عبدالرحمن الراشد، وكتاب "سير ناطقة" للكاتبة هدى الدغفق، وكتاب "التعلق الصرفي" للدكتور فهد حامد الزماي، وكتاب "سياحة معرفية مع الكتب والكتابة" للدكتور يوسف حسن العارف، وكتاب "في شعرية الإبداع ومنهجية التحليل" للأستاذ الدكتور محمد صالح الشنطي، وكتاب "الدرس البلاغي المعاصر" لكل من الدكتور إبراهيم منصور التركي، والدكتور أحمد سليمان اللهيب.

يُشار إلى أن توزيع الإصدارات الجديدة سيكون متاحًا للجميع خلال الثلاثة أيام القادمة بمناسبة التدشين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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