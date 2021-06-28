268 إخوانيا بـ«السكة الحديد».. الوزير: «الداخلية» طلبت نقل العناصر المتطرفة لأماكن غير حساسة

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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب منه الجلوس مع وزير الداخلية بشأن مشاكل السكك الحديدية، مضيفا: «لن نتستر على فساد أو خطأ في السكة الحديد».

وأوضح كامل الوزير، في حوار مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر شاشة صدى البلد، مساء الأحد: «أعترف بخطأي أني أعطيت فرصة للعناصر المتطرفة، ونقلت جميع سائقي القطارات المنتمين إلى الجماعة الإرهابية».

وتابع الوزير: «نبحث حاليا اتخاذ إجراءات قانونية ضد عناصر الجماعات الإرهابية، وجلست مع وزير الداخلية وأبلغني بوجود عناصر إرهابية متطرفة داخل السكك الحديدية»، مشيرا إلى أن هناك 268 عنصرا إخوانيا في السكة الحديد، ووزير الداخلية قال لي إنه أرسل قائمة بأسمائهم عام 2018 لوزير النقل السابق.

وأكد الوزير أن الداخلية طلبت نقل العناصر المتطرفة إلى أماكن غير حساسة ولكن لم ينفذ، ومعظم العناصر الإخوانية الإرهابية كانوا يعملون في الأماكن الخطرة مثل قائدي القطار أو الورش.

وأشار وزير النقل إلى أن 95% من العناصر المتطرفة ينتمون للجماعات الإرهابية، وتم الإبلاغ عن 13 من قيادات العناصر الإثارية بالسكك الحديدية المحرضين ضد العمل، مستدركا أنه لن يتم عودة العمال المحرضين إلى عملهم.