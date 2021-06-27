دعم منظومة النظافة بالإسكندرية بـ6 سيارات جديدة بتكلفة 15 مليون جنيه (صور)

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات من الشوارع؛ تم تدعيم المنظومة بـ6 سيارات محطة وسيطة متنقله بتكلفة اجمالية 15 مليون جنيه، سعة السيارة الواحدة أكثر من ١٥ طن مخلفات، وذلك للقضاء على تجمعات القمامة وزيادة دورات رفع المخلفات والحد من ظاهرة النباشين التي باتت تشوه المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، على رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة، بضرورة رفع كفاءة مستوى النظافة بجميع أحياء المحافظة، وازالة المخلفات اول باول، وشن حملات للتصدي لظاهرة النباشين، مشيرا إلى ان توزيع عربات المحطة الوسيطة المتنقلة في المناطق الأكثر كثافة من حيث كمية المخلفات.

يذكر أن سيارت المحطة الوسيطة المتنقلة محكمة الغلق لتطبيق الاشتراطات العامة للسلامة والصحة البيئة، ويوجد بكل محطة صندوق مسطح أرضي يتم تفريغ الحمولة به وكبسه داخل المحطة.

سعتها 15 طن مخلفات .. دعم منظومة النظافة فى الاسكندرية بـ6 سيارات جديدة بتكلفة 15 مليون جنيه لأول مرة فى مصر (صور)