أخبار عاجلة

وزير الشباب: الوزارة تدرس قانون لنقل ملكية أراضي مراكز الشباب إليها -
محمود أبوالدهب: لاعبو بيراميدز «معلمين» وأكبر من النادي -
ندوة للأزهر بمعرض الكتاب تستعرض جهود «بيت الزكاة والصدقات المصري» -
أحمد موسى: الأهلي في طريقه لتصدر الدوري.. ومحمد شريف «مخيف».. فيديو -
مدرب الأهلي معلقاً على «التفويت»: كسبت الزمالك..«فيديو» -
السودان: سننفذ خياراتنا بشأن سد النهضة بعد رؤية نتائج اجتماع مجلس الأمن -
إقامة المهرجان اﻻستكشافي الأول بكوم أمبو -
حذر شديد.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمواطنين قبل عيد الأضحى -
نص اتفاقية 1902 لترسيم الحدود بين مصر والسودان وإثيوبيا -
وزير البيئة اليمني يحذر من كارثة إنسانية وشيكة بسبب خزان صافر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

دعم منظومة النظافة بالإسكندرية بـ6 سيارات جديدة بتكلفة 15 مليون جنيه (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات من الشوارع؛ تم تدعيم المنظومة بـ6 سيارات محطة وسيطة متنقله بتكلفة اجمالية 15 مليون جنيه، سعة السيارة الواحدة أكثر من ١٥ طن مخلفات، وذلك للقضاء على تجمعات القمامة وزيادة دورات رفع المخلفات والحد من ظاهرة النباشين التي باتت تشوه المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، على رؤساء الأحياء وشركة نهضة لخدمات النظافة، بضرورة رفع كفاءة مستوى النظافة بجميع أحياء المحافظة، وازالة المخلفات اول باول، وشن حملات للتصدي لظاهرة النباشين، مشيرا إلى ان توزيع عربات المحطة الوسيطة المتنقلة في المناطق الأكثر كثافة من حيث كمية المخلفات.

يذكر أن سيارت المحطة الوسيطة المتنقلة محكمة الغلق لتطبيق الاشتراطات العامة للسلامة والصحة البيئة، ويوجد بكل محطة صندوق مسطح أرضي يتم تفريغ الحمولة به وكبسه داخل المحطة.

سعتها 15 طن مخلفات .. دعم منظومة النظافة فى الاسكندرية بـ6 سيارات جديدة بتكلفة 15 مليون جنيه لأول مرة فى مصر (صور)
سعتها 15 طن مخلفات .. دعم منظومة النظافة فى الاسكندرية بـ6 سيارات جديدة بتكلفة 15 مليون جنيه لأول مرة فى مصر (صور)

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ندوة للأزهر بمعرض الكتاب تستعرض جهود «بيت الزكاة والصدقات المصري»

ندوة للأزهر بمعرض الكتاب تستعرض جهود «بيت الزكاة والصدقات المصري»

نص اتفاقية 1902 لترسيم الحدود بين مصر والسودان وإثيوبيا

نص اتفاقية 1902 لترسيم الحدود بين مصر والسودان وإثيوبيا

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود «دلتا ودلتا بلس» في مصر

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود «دلتا ودلتا بلس» في مصر

مصرفي: انخفاض معدل التضخم لـ3.8% في مايو الماضي

مصرفي: انخفاض معدل التضخم لـ3.8% في مايو الماضي