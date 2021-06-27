حركة تنقلات جديدة بشركات قطاع البترول (تعرف عليها)

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أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الأحد، حركة تكليفات محدودة شملت وكلاء لوزارة البترول والثروة المعدنية ورؤساء شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع الشاغرة وشملت الحركة الأسماء التالية.

المهندس محمد عبدالعزيز حلمى إسماعيل وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية .

المهندس شريف على حسب الله شديد وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشئون البترول بوزارة البترول والثروة المعدنية .

المهندس محمد سمير محمد عبداللطيف رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رشيد للبترول .

المهندس عصام الدين محمد على العجراوى رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الفرعونية للبترول.