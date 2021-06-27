«هكروا التابلت».. «التعليم» تتخذ الإجراءات القانونية ضد 1982 طالبا بالثانوية العامة

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أصدر قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا إلي منسقى التابلت على مستوى الجمهورية يتضمن بيانات الطلاب المقيدين بالثانوية العامة ومستهدف لأداء الامتحان بالتابلت، والذين تبين إجراء تهكير لأجهزتهم عن طريق فتح ثغرة أمنية بالأجهزة بهدف استخدامها فى الغش أثناء الامتحانات.

وشدد الخطاب علي التحقيق معهم وإعداد تقرير عن الأجهزة حيازتهم، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وشددت الوزارة أنه في حالة التهاون في هذا الإجراء سيتم اتخاذ إجراءات في غاية الحزم مع المقصرين، مشيرة إلى أن إجمالي الأجهزة التي تم تهكيرها 1982 جهاز ومرفق بيانات الطلاب المسؤولين عنها ومدارسهم.