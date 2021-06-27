أخبار عاجلة

وزير الشباب: الوزارة تدرس قانون لنقل ملكية أراضي مراكز الشباب إليها -
محمود أبوالدهب: لاعبو بيراميدز «معلمين» وأكبر من النادي -
ندوة للأزهر بمعرض الكتاب تستعرض جهود «بيت الزكاة والصدقات المصري» -
أحمد موسى: الأهلي في طريقه لتصدر الدوري.. ومحمد شريف «مخيف».. فيديو -
مدرب الأهلي معلقاً على «التفويت»: كسبت الزمالك..«فيديو» -
السودان: سننفذ خياراتنا بشأن سد النهضة بعد رؤية نتائج اجتماع مجلس الأمن -
إقامة المهرجان اﻻستكشافي الأول بكوم أمبو -
حذر شديد.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمواطنين قبل عيد الأضحى -
نص اتفاقية 1902 لترسيم الحدود بين مصر والسودان وإثيوبيا -
وزير البيئة اليمني يحذر من كارثة إنسانية وشيكة بسبب خزان صافر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«هكروا التابلت».. «التعليم» تتخذ الإجراءات القانونية ضد 1982 طالبا بالثانوية العامة

Print
«هكروا التابلت».. «التعليم» تتخذ الإجراءات القانونية ضد 1982 طالبا بالثانوية العامة «هكروا التابلت».. «التعليم» تتخذ الإجراءات القانونية ضد 1982 طالبا بالثانوية العامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا إلي منسقى التابلت على مستوى الجمهورية يتضمن بيانات الطلاب المقيدين بالثانوية العامة ومستهدف لأداء الامتحان بالتابلت، والذين تبين إجراء تهكير لأجهزتهم عن طريق فتح ثغرة أمنية بالأجهزة بهدف استخدامها فى الغش أثناء الامتحانات.

وشدد الخطاب علي التحقيق معهم وإعداد تقرير عن الأجهزة حيازتهم، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وشددت الوزارة أنه في حالة التهاون في هذا الإجراء سيتم اتخاذ إجراءات في غاية الحزم مع المقصرين، مشيرة إلى أن إجمالي الأجهزة التي تم تهكيرها 1982 جهاز ومرفق بيانات الطلاب المسؤولين عنها ومدارسهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الشباب: الوزارة تدرس قانون لنقل ملكية أراضي مراكز الشباب إليها

وزير الشباب: الوزارة تدرس قانون لنقل ملكية أراضي مراكز الشباب إليها

محمود أبوالدهب: لاعبو بيراميدز «معلمين» وأكبر من النادي

محمود أبوالدهب: لاعبو بيراميدز «معلمين» وأكبر من النادي

ندوة للأزهر بمعرض الكتاب تستعرض جهود «بيت الزكاة والصدقات المصري»

ندوة للأزهر بمعرض الكتاب تستعرض جهود «بيت الزكاة والصدقات المصري»

أحمد موسى: الأهلي في طريقه لتصدر الدوري.. ومحمد شريف «مخيف».. فيديو

أحمد موسى: الأهلي في طريقه لتصدر الدوري.. ومحمد شريف «مخيف».. فيديو