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البطل يودع.. بلجيكا تعبر البرتغال بهدف رائع في مباراة مثيرة

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البطل يودع.. بلجيكا تعبر البرتغال بهدف رائع في مباراة مثيرة البطل يودع.. بلجيكا تعبر البرتغال بهدف رائع في مباراة مثيرة

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تمكن منتخب بلجيكا من هزيمة منافسه البرتغال بهدف دون رد، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

شهد الشوط الأول تبادل السيطرة على الكرة من المنتخبين وسط أفضلية نسبية لأصحاب القميص الأحمر خاصة من محاولات دي بروين ولوكاكاو وهو ما أسفر عن هدف بأقدام تورجان هازارد في الدقيقة 42.

حاول البرتغالي العودة في الشوط الثاني ولكن محاولاته الهجومية لم تفلح بسبب تألق حارس المرمى كورتوا ووقوف القائم الأيمن بجانبه في تسديدة الظهير الأيسر جيريرو.

وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب البلجيكي إلى الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2020 ويضرب موعداً نارياً مع منتخب إيطاليا.

المصرى اليوم

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