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واشنطن تسعى للقبض على متهم تركي خطير مقرب من أردوغان

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واشنطن تسعى للقبض على متهم تركي خطير مقرب من أردوغان واشنطن تسعى للقبض على متهم تركي خطير مقرب من أردوغان
اعتقلته النمسا لتورطه في مخططات احتيال على الخزانة الأمريكية

واشنطن تسعى للقبض على متهم تركي خطير مقرب من أردوغان

قالت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي إنها ستسعى إلى استلام سيزجين باران كوركماز رجل الأعمال التركي الذي اعتقلته السلطات النمساوية في 19 يونيو لدوره في مخططات لغسيل الأموال، والتي كانت تستهدف الاحتيال على الخزانة الأمريكية بما يزيد عن مليار دولار وفقاً لمعهد الدفاع عن الديموقراطية، حسب العربية نت.

وقد تؤدي صلات المشتبه به الوثيقة مع كبار المسؤولين الأتراك إلى زيادة توتر العلاقات الأمريكية التركية إذا تحول إلى شاهد ضد الدولة في محكمة أمريكية وفضح الدور الذي لعبته أنقرة في التستر على العديد من المخططات المالية غير المشروعة.

وتعتبر صلات كوركماز بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودائرته الداخلية، تجعل تسليمه المحتمل وشهادته فيما يتعلق بتهم غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني مسألة حساسة بالنسبة لأنقرة.

ويرتبط كوركماز وشركته الاستثمارية، SBK Holding، بعلاقات مع يعقوب وإشعياء كينغستون، اللذين اعترفا في يوليو 2019 بالذنب بالاحتيال على الولايات المتحدة بمبلغ 512 مليون دولار من ضرائب الوقود المتجدد من خلال شركتهما Washakie Renewable Energy LLC في بليموث ولاية يوتا.

وكجزء من جهود وزارة العدل لاسترداد أصول الأخوين كينغستون، قدم المدعون العامون الأمريكيون إلى محكمة يوتا الفيدرالية قائمة بالممتلكات التركية المملوكة من قبل Kingstons كينغستونس والتي يديرها كوركماز.

وبالمثل، في مارس 2020، أدانت هيئة محلفين فيدرالية في مدينة سالت ليك سيتي رجل الأعمال في كاليفورنيا ليف أصلان ديرمين - المتآمر مع كينغستونس والشريك التجاري مع كوركماز - بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال.

وفي سبتمبر 2017، التقى أردوغان مع كوركماز ويعقوب كينغستون لمناقشة استثماراتهما في تركيا، حيث يحاول أردوغان منذ ذلك الحين إزالة صورة الاجتماع من وسائل الإعلام بأوامر من المحكمة التركية. وشارك كوركماز أيضاً في جهود أردوغان للتواصل المبكر مع إدارة من خلال جماعات ضغط غير مسجلة.

وجذب الدور الذي لعبه كوركماز في دعم أنقرة انتباه الصحفيين الاستقصائيين والسلطات الأمريكية، بما في ذلك المستشار الخاص روبرت مولر.

وفي سبتمبر 2017، تلقى كوركماز مذكرة استدعاء من مولر للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في واشنطن بشأن "الانتهاكات المحتملة للقوانين الجنائية الفيدرالية المتعلقة بقانون تسجيل الوكلاء الأجانب".

وعلاوة على ذلك، كشف مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد في مارس الماضي أن كوركماز لعب دوراً مركزياً في دبلوماسية أردوغان في سبتمبر 2018 عبر القنوات الخلفية مع إدارة ترامب لتحرير قس كارولينا الشمالية أندرو برونسون من سجن تركي.

وربما تكون حكومة أردوغان قد حمت كوركماز ورفاقه من الإجراءات القانونية الأمريكية والتركية حتى وقت قريب، وفقاً لاعترافات الفيديو التي بدأها رجل العصابات التركي سيدات بيكر في نشرها على YouTube في 2 مايو بشأن الأعمال غير المشروعة التي تتورط فيها الدائرة المقربة من أردوغان.

وشكر المدعون الأمريكيون شركاء إنفاذ القانون في لوكسمبورغ ومالطا فقط "على مساعدتهم في هذه القضية"، مما أثار الشكوك بأن أنقرة لم تكن متعاونة في هذه العملية.

ومع تصاعد المشاكل القانونية مع كوركماز اتبعت التركية إستراتيجية العرقلة بدعوى التعاون. وفي ديسمبر الماضي، أصدر ممثلو الادعاء في اسطنبول مذكرة توقيف بحق كوركماز، وحاولت أنقرة تسلمه من النمسا فور اعتقاله في 19 يونيو لمنع تسليمه إلى الولايات المتحدة.


وفي تركيا، يمكن للحكومة أن تتلاعب بسهولة بالإجراءات القضائية لمنع هذه الفضيحة المحرجة. وبالنظر إلى أن شهادة كوركماز من المحتمل أن تلقي الضوء على مجموعة واسعة من الأنشطة المالية غير المشروعة في تركيا وتورط قائمة طويلة من الكيانات والأفراد الأتراك، بما في ذلك كبار المسؤولين، يجب على السلطات الأمريكية اتخاذ إجراءات سريعة لمنع أي محاولة أخرى من قبل أردوغان لإخفاء الحقيقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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