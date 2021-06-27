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المقاصة يختار قائمة ناريه ستعدادا لموقعة

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المقاصة يختار قائمة ناريه ستعدادا لموقعة الزمالك المقاصة يختار قائمة ناريه ستعدادا لموقعة

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اختار محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة العين السخنة، استعدادا لمباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الاثنين باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 27 للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعصام صبحي وعاصم سعيد وأحمد صبيحة وفارس طارق وأحمد متعب ومحمد دسوقي وعماد فتحي وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة ومحمد مخلوف وأحمد عادل ميسي وهشام محمد وباسم مرسي وعبد الله مجدي وأحمد أمين أوفا وشميلس بيكلي وباولن فوافي وسعيد الونش.

وغادر اللاعبون المختارون في قائمة المباراة القاهرة مساء اليوم للانتظام في المعسكر المغلق بأحد فنادق العين السخنة، وخاض الفريق مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الزمالك على ملعب فندق إقامة الفريق.

المصرى اليوم

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