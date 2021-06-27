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كامل الوزير: الكمساري يحصل على 40% من غرامة التذاكر

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كامل الوزير: الكمساري يحصل على 40% من غرامة التذاكر كامل الوزير: الكمساري يحصل على 40% من غرامة التذاكر

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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توفير عدد كبير من شبابيك التذاكر، لمنع التهرب.

وقال الوزير، خلال لقاء مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «التهرب من دفع التذاكر كان يحدث أحيانا، بسبب الركاب، وبعض العاملين بمرفق السكك الحديدية»، مشيرا إلى أن غرامة التذكرة في الدرجة الثالثة 10 جنيهات، والثانية 20 جنيها.

وأشار وزير النقل إلى أن الكمساري يحصل على 40% من قيمة التهرب من دفع التذكرة، لافتا إلى أن قيمة غرامات التهرب كانت تصل إلى 480 مليون جنيه في البداية، ومع التشديد انخفض التهرب بنسبة 30%.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح ، يتابع بنفسه عملية بيع الخردة بالسكك الحديدية، لافتا إلى أن طن الخردة كان يباع بقيمة تصل إلى ألفي جنيه قبل عملية التطوير.

المصرى اليوم

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