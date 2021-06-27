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أستاذ ذكورة: التقدم في العمر بمفرده لا يؤدي لضعف الانتصاب

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أستاذ ذكورة: التقدم في العمر بمفرده لا يؤدي لضعف الانتصاب أستاذ ذكورة: التقدم في العمر بمفرده لا يؤدي لضعف الانتصاب

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قال الدكتور خالد سالم، أستاذ جراحة الذكورة والعقم، إن نسبة ضعف الانتصاب ترتفع مع تقدم العمر بشكل عام، خاصة وأن السكر والضغط وتصلب الشرايين والكثير من الأمراض الأخرى تزيد مع ارتفاع العمر، معقبًا: "التقدم في العمر بمفرده لا يؤدي لضعف الانتصاب".

وأضاف "سالم"، خلال لقائه مع الإعلاميين إيناس الليثي وأمينة مهدي، في برنامج "صحتك بالدنيا" المذاع على قناة "cbc"، اليوم الأحد، أن مرض السكر يتزايد عالميًا بسبب نمط الحياة الخاطئ والأكل بصورة غير صحيحة، مشيرًا إلى أن علاج مريض ضعف الانتصاب يكون من خلال التعامل مع كل مشاكله المرضية، وليس مشكلة ضعف الانتصاب فقط.

وأوضح أستاذ جراحة الذكورة والعقم، أن الحقن الموضعي عبارة عن حقنة تؤخذ في العضو الذكري قبل العلاقة الزوجية، وتؤدي إلى زيادة في الانتصاب بصورة قوية جدًا، معقبًا: "الفكرة في حد ذاتها قد تكون مزعجة للبعض، ولكن المريض عندما يقوم بهذه التجربة يجدها غير مزعجة على الإطلاق".

المصرى اليوم

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