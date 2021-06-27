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طرح المطرب مصطفي حجاج، الاحد، فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان «والله ما ينفع»، عبر قناته الرسمية بـ«يوتيوب».

أغنية «والله ما ينفع» من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع على فتح الله وإخراج محمد القاضي .

وتقول كلمات الاغنية :«والله ما ينفع ما تردش عليا عيب انا مش صغير ايه المعامله ديه ان كان عالحلاوه غلبت البقلاوة وان كان عالغلاوه محدش بيك يتساوى بس العشم ال بينا بيطمعنا سنه مهما زعلت منا ميبقاش فيه عداوه مش تفضل مطنش ماتردش عليا؟ نقدر جمالك ونبصم ونمضي ونفرش طريقك بحنه ومواردي لكن تكبر عليا خلاص اللي تشوفه هتلقى وش تاني مش عايزك تشوفه اسمع مني بطل ما تردش عليا».