الصفدي : اتفقنا في قمة بغداد على زيادة التعاون الاقتصادي المشترك

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جي بي سي نيوز :- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ان قمة بغداد عكست توافق القادة في مواقفهم إزاء قضايا المنطقة وضرورة التنسيق المشترك .

واضاف الصفدي ان المملكة كانت وستبقى إلى جانب العراق وشعبه في مواجهة كل التحديات .

ونوه الصفدي الى وقوف المملكة بالمطلق مع مصر والسودان بشأن موقفهم من سد النهضة .

و اشار الصفدي ان قمة بغداد ناقشت القضية الفلسطينية وأكدت وحدة مواقف الأردن ومصر والعراق بشأنها .

وبين ان جلالة الملك عبد الله الثاني أكد وقوف المملكة إلى جانب العراق في مواجهة التحديات وإعادة البناء .

و قال الصفدي ان الاطراف الثلاث اتفقت في قمة بغداد على زيادة التعاون الاقتصادي المشترك .