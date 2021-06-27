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لابيد يبحث مع نظيره البحريني تعزيز العلاقات وتوسيع دائرة التطبيع

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لابيد يبحث مع نظيره البحريني تعزيز العلاقات وتوسيع دائرة التطبيع لابيد يبحث مع نظيره البحريني تعزيز العلاقات وتوسيع دائرة التطبيع

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، أنه التقى نظيره البحريني عبداللطيف الزياني، في العاصمة الإيطالية روما، وأكد له ضرورة توسيع عملية التطبيع مع إسرائيل لتشمل مزيدا من الدول.

وقال لابيد، عبر «تويتر» اليوم «أشكر وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، على اللقاء الدافئ والصريح. تحدثنا بإسهاب عن عملية التطبيع في الشرق الأوسط وضرورة توسيعها لمزيد من التعاون مع الدول الأخرى».

وتابع لابيد «يجب أن يكون السلام مع البحرين مثالاً على العملية الصحيحة التي يجب أن تحدث في منطقتنا»، مضيفا «كما تحدثنا عن التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها إيران».

واعتبر أن «الصلة بين إسرائيل والبحرين مهمة للبلدين وسنواصل تقويتها وتعميقها لصالح الشعبين».

المصرى اليوم

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