​صور نادرة لـ صلاح قابيل في ذئاب الجبل.. لعنة علوان البكري تنهي حياة نجمين

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على الرغم من مرور 28 عاما على إنتاج مسلسل «ذئاب الجبل» لا يعرف الكثير من المشاهدين أن الفنان الراحل صلاح قابيل كان أحد أبطاله، فهو صاحب شخصية «علوان البكري» التي جسدها بعد ذلك الفنان الراحل عبدالله غيث، حيث توفي «قابيل» قبل استكمال دوره، وجاء بعده «غيث» الذي توفي أيضا قبل تصوير كل مشاهده، وكأن شخصية «علوان البكري» كانت بمثابة اللعنة على الفنانين الراحلين.

في ذكري ميلاد الفنان الراحل صلاح قابيل، تستعرض «المصري اليوم» تفاصيل المشهد الذي جسده «قابيل» أمام الفنانة وفاء مكي، وتجسد هذا المشهد النادر في صورة فوتوغرافية نشرها بعد ذلك ابن الفنان الراحل.

يظهر صلاح قابيل في الصورة النادرة مرتديا الجلباب الصعيدي لتقديم شخصية علوان البكري أمام وفاة مكي التي قدمت شخصية «موهجة» التي أحبها «علوان» وهربت معه ثم قام بقتلها خوفا من افتضاح أمره.

صورة نادرة لصلاح قابيل في دور علوان البكري في "ذئاب الجبل"

وفي ذكري وفاة الفنان صلاح قابيل نشر عمرو، نجله، تلك الصورة وعلق عليها «دي آخر صورة لأبويا الله يرحمه ويحسن إليه، أبويا كان بيحب المسلسل ده جدا وكان نفسه يكمله الله يرحمه».

وكشف الفنان أحمد سلامة الذي جسد شخصية «ياسين» في لقائه مع الفنانة إسعاد يونس خلال برنامج «صاحبة السعادة»، أن محمد صفاء عامر مؤلف المسلسل غيَر في أحداث العمل بعد رحيل الفنان عبدالله غيث وقال إن المشهد الذي يظهر فيه وهو يتعرض للخنق من علوان البكري، كان «الكدر» فيه منقسم إل نصفين، يد صلاح قابيل وهو يخنقه ووجه عبدالله غيث.

ومسلسل «ذئاب الجبل» حقق نجاحا كبيرا عندما عرض لأول مرة عام 1993، وهو من تأليف محمد صفاء عامر وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة أحمد عبدالعزيز وعبدالله غيث وسماح أنور وشريف منير وحمدي غيث وصلاح عبدالله ومحمد الدفراوي وأحمد ماهر ورجاء حسين وائل نور وميرنا وليد.:1]