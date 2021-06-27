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"صحة الطائف" ترافق قوافل المصطافين لزيادة الوعي والحث على لقاح "كورونا"

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إثر التدفُّق على مصيف الأول في صيف هذا العام

تُرافق فِرق الشؤون الصحية بالطائف الزوَّار في مواقع وجودهم بمختلف المواقع السياحية إثر التدفق على مصيف السعودية الأول في صيف هذا العام.

وتقوم إدارة التوعية الصحية بإدارة العلاقات والتواصل والتطوع الصحي بحملاتها الميدانية لبث التوعية الصحية، والتشديد على الإجراءات الاحترازية، والتسويق للقاح "كورونا".

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان إلى أن الحملة بمشاركة إدارة التطوع، وفريق رصد السلوكيات من صحة البيئة، والجهات ذات العلاقة، كالأمانة والضبط الإداري بشرطة الطائف. لافتًا إلى أن الحملات الميدانية استهدفت مواقع عدة كالمولات والحدائق، وكذلك المناطق السياحية بالمحافظة التي تشهد إقبالاً كثيفًا خلال فترة الصيف الحالية، مثل الشفا والردف. وشملت كذلك عددًا من الأحياء ذات الكثافة السكانية جنوب وشرق وشمال الطائف.

وأكد "الحميدان" أن الجولات الميدانية تشمل زيارة المحال التجارية والمطاعم والمقاهي وملاهي الأطفال والمشاغل النسائية للتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية كافة من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وكذلك توعية المتنزهين والمصطافين والمواطنين بشكل مباشر. فيما يصاحب الحملة في الوقت ذاته تكثيف للرسائل التوعوية من المستشفيات ومراكز اللقاح، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

الحملة في أرقام:

72 ألف مستفيد.

15 موقعًا سياحيًّا وحيويًّا.

3 مجمعات تجارية كبيرة.

84 مقهى ومطعمًا.

17 مشاركًا من منسوبي القطاع الصحي.

65 متطوعًا ومتطوعة للمشاركة المجتمعية. ‫

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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