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وزير النقل لسائق قطار: «انتهى عصر الواد بلية» ()

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وزير النقل لسائق قطار: «انتهى عصر الواد بلية» (فيديو) وزير النقل لسائق قطار: «انتهى عصر الواد بلية» ()

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دخل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في حوار ساخن مع أحد سائقي القطارات في محطة .

وقال الوزير للسائق، أثناء جولته في محطة مصر التي نقلها برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «هل يعجبك ما يحدث في السكك الحديدية؟»، فرد السائق: «لا يا فندم»، وسأله الوزير: «ألم نقل أنه لا يجب أن يقف قطار أو جرار دون سائق؟»، فرد السائق: «نعم يا فندم»، فسأله الوزير: «إنت عندما تنهى عملك لمن تُسلم القطار؟»، فأجاب السائق: «أسلمه لسائق الوردية».

وعلق الوزير على حديث السائق قائلا: ألغينا نظام سائق الوردية، لأنه أسوأ سائق، حصل على جزاءات، ولا يستطيع قيادة القطار لفترات طويلة«، مشيرًا إلى أنه سيقتصر اختصاص سائق الوردية على التعامل مع القطار داخل الورشة فقط، لأنه حال حدوث خطأ لن يتسبب في وقوع ضحايا، مضيفًا أنه ينبغى على السائق تسليم القطار لزميله، وفي حالة إيداعه داخل الورشة يجب أن يكون المسؤول عن القيادة سائق مدرب وليس «الواد بلية.. انتهى العصر ده»، مشددًا على ضرورة ارتداء الزي الرسمي لهيئة السكة الحديد.

وسأل وزير النقل السائق: «هل تدربت على قيادة القطار؟»، فأجاب السائق: «نعم كنت أول من تدرب عليه»، فرد عليه الوزير مازحًا: «جميعكم بتقولوا أول واحد، أنا سعيد لأنك الأول، ادعي تكونوا كلكم تدربتم، ولو مخدتش ولا جزاء هسفرك أمريكا».

المصرى اليوم

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