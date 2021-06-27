7.3 مليون سهم حجم تداولات بورصة عمان الأحد

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تراجع المؤشر العام لبورصة عمَّان، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.1 %، إلى مستوى 2108.7 نقطة، خاسرًا 2.2 نقطة عن مستوياته بالجلسة السابقة.

وتأثر المؤشر اليوم، بتراجع مؤشر قطاع الصناعة 0.57 % وارتفع سهم العربية لصناعة الألومنيوم بنسبة 4.43%، وتراجع الاتحاد للسجائر بنسبة 2.63%.

وتجاهل قطاع الصناعة صدارة سهم حديد الأردن للرابيحن بالسوق الأول اليوم بنسبة 4.76%.

وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.09 %، مع تقدم الأسواق الحرة على المتراجعين اليوم بالسوق الأول بنسبة 7 %، وتراجع الدولية للفنادق والأسواق 3.77% على الجانب الآخر ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.09 %، مع ارتفاع سهم البنك الإسلامي الأردني بنسبة 1.85 %، وارتفع البنك الأهلي بنسبة 1.06%.

وارتفع حجم التداولات الأحد إلى 7.33 مليون سهم مقابل 6.91 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي، بينما تراجعت قيمة التداولات إلى 8.95 مليون دينار مقابل 11.12 مليون دينار بالجلسة السابقة.