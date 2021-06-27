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7.3 مليون سهم حجم تداولات بورصة عمان الأحد

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7.3 مليون سهم حجم تداولات بورصة عمان الأحد 7.3 مليون سهم حجم تداولات بورصة عمان الأحد

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تراجع المؤشر العام لبورصة عمَّان، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.1 %، إلى مستوى 2108.7 نقطة، خاسرًا 2.2 نقطة عن مستوياته بالجلسة السابقة.

وتأثر المؤشر اليوم، بتراجع مؤشر قطاع الصناعة 0.57 % وارتفع سهم العربية لصناعة الألومنيوم بنسبة 4.43%، وتراجع الاتحاد للسجائر بنسبة 2.63%.

وتجاهل قطاع الصناعة صدارة سهم حديد الأردن للرابيحن بالسوق الأول اليوم بنسبة 4.76%.

وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.09 %، مع تقدم الأسواق الحرة على المتراجعين اليوم بالسوق الأول بنسبة 7 %، وتراجع الدولية للفنادق والأسواق 3.77% على الجانب الآخر ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.09 %، مع ارتفاع سهم البنك الإسلامي الأردني بنسبة 1.85 %، وارتفع البنك الأهلي بنسبة 1.06%.

وارتفع حجم التداولات الأحد إلى 7.33 مليون سهم مقابل 6.91 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي، بينما تراجعت قيمة التداولات إلى 8.95 مليون دينار مقابل 11.12 مليون دينار بالجلسة السابقة.

المصرى اليوم

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