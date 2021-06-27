★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

نفى حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب، ما نسب له من تسجيل صوتي تطرق إلى خطة نجله للانفصال عن «شيرين» بعد الحصول على ثروتها المالية.

وأكد والد المطرب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن ما جاء في التسجيل ليس صوته.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعا صوتيا يقال بأنه لوالد المطرب حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب وهو يتحدث مع فتاة يريد زواجها من نجله، موضحا خطة نجله للانفصال عن «شيرين» بعد الحصول على ثروتها المالية.

وجاء في التسجيل الصوتي: «ابني حسام بيتحكم بجميع حسابات شيرين عبدالوهاب وبيسحب كل ما يشاء من أموالها، وايضا حسام ووالدته مبيحبوش شيرين عشان هي كمان كانت ترغب في الطلاق منه».

وأضاف: «حسام متزوج منها وبيشتغل معها مدير أعمالها من المفروض بقى أنه يكون له نسبه من الأرباح مثل نسبة مدير أعمال القديم ياسر خليل، أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجه ومأمن بنفسه جدا، وشيرين عامله لحسام توكيل بدليل أنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزها بس».

شيرين وحسام حبيب - صورة أرشيفية

وتحدث عن علاقة الكره بين شيرين عبدالوهاب وأسرته، وخاصة والدته حيث قال: «إيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكة، وعاملة زي المليونير لما يفلس هي صرفت الفلوس اللي أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، شيرين عايزة تقولها بتتنكي على ايه يا روح أمك ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي».

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب - صورة أرشيفية

واستطرد: «حسام قالها مايصحش انتي كده بتطردي أمي وبتطردي أختي، قالت له بقولك اية انا مش طايقاهم ولا طايقاك انت كمان، قالها طيب انا مسافر، قالتله في ستين داهية وطلقني قبل ما تمشي، المهم سافر خد امه واخته وجه، لقيت شيرين بتطلبني وبتقولي عايزة أطلق لو سمحت خليه يطلقني، عملنا عليها تمثيلية بقى ان انا جيت المأذون وأنه كتب خلاص الطلاق بس انا قولتله استنى شوية لحد بس شيرين ما تهدى عشان لما تاخد القرار تاخده وهي هادية، قومنا كام يوم كده وصالحناهم على بعض وخلاص، إيمان مش بتحبها عشان شيرين بلدي، هي أصلا إيمان جدودها من تركيا ومن النمسا، وحسام تعليمه أجنبي لكن شيرين ماعرفش واخدة آية، دبلوم صنايع ولا مش دارسة مش عارف».

وكشف عن رغبة نجله في الزواج بأخرى للإنجاب، قائلا: «نفسي يبقى عندي حفيد، أنا بحب الأطفال جدا بالذات لما يبقى حفيدي، وبعدين نفسي أجيب عيل أنا نفسي أخلف انا كمان، لية حسام ميتجوزش بالسر مثلا، انا فكرت في خطة حلوة أوي، أنا هقوله يجي يتجوز ويخلي مراته عندي، وميقولش لشيرين ويبقى يجي ينام معاها هنا عندي، هو ساعات بيروح ينام عند أمه في الرحاب في التجمع، المهم مرات حسام تقعد معايا هنا، وحسام يبقى رايح جاي من غير ما يقول لشيرين..لما تحمل وتخلف ويبقي عنده عيل فرحان كده بيه عايز يقولها يقولها ميقولهاش هو حر هو مقتنع بكلامي وهو قالها انه هيتجوز عشان عايز يخلف«.

وأضاف: «أنا شايف إن شيرين قضت على حسام، يعني من ساعة ما حسام عرفها مش داريان بنفسه، لا نزل أغنية ولا اشترك في فيلم ولا مسلسل، يعني هي سحبت كل وقته وخدت نجوميته وضافتها على نجوميتها هي، هي داست عليه وطلعت على حسابه هو».

حفل زفاف شيرين و حسام حبيب - صورة أرشيفية

وأكد على أن شيرين عبدالوهاب لا يمكنها الإنجاب حاليا وتخضع للعلاج، وقال: «حتى لو مبتخلفش، واحدة خلاص عندها 39 سنة وقربت على الـ ٤٠ احتمال الخلف عندها ضعيف وهما يقالهم سنتين اهو مخلفوش لية، هي سافرت أمريكا بس ما قالوش عملوا ايه في أمريكا، كانت بتعمل رعاية صحية بتعمل تحاليل وبتكشف وبتعمل استشفاء في أمريكا أو بيسموها check up بتطمن على نفسها، وهو عمل كمان فحوصات عشان يشوف نفسه الخلفة كويسة والذكورة وكده، طبيعي هو طبيعي الحيوانات المنوية مظبوطة وسليمة، وزي الفل، هو يقدر يخلف».

- صورة أرشيفية

وتابع: «مش عارف هل هو بيحبها بجد فعلا زي ما بيقول كده ولا هو ذكي وعارف إن هي شخصية متقلبة وممكن في أي وقت تطلب الطلاق وكده، هي شخصية ملولة جدا بتمل الدنيا ونفسها وولادها بتمل ملولة أوي، عندها جنون الفنانين ده فاهمة، أنا من مصلحته يتجوز بنت صغيرة تخلف له وجميلة وعندها طموح».

واستعاد موقف أدى إلى غضب نجله، وقال: «حصلتلي قبل كده موقف كان سخيف جدا، واحدة عملت نفسها من فرنسا وهي أصلا من تونس ولا معرفش منين، واتكلمنا مع بعض واتصورنا وبتاع وراحت خدت سكرين شوت وبعتته لحسام، حسام خاصمني فيها ست شهور، طبعا هي كانت بستفزني بكلام وسخ عملت ايه وشيرين ايه، وانا زي الأهبل عمال أقول أي كلام وهي بتستدرجني لأن هي عايزة تسجل ده وتبعته وتبتزه يعني، بس شيرين طلعت جدعة قالتله قولها ده راجل وانشري اللي عايزه تنشريه ولا يهمنا لكن انتي معروف إن انتوا عصابات، وكلمتني قالتلي ولا يهمك يا بابا واوعى تزعل، ما كل الرجالة كده وكل الرجالة بتهيس، وبقت تكلمني وتقولي انت ابونا انت يا بابا أعمل اللي انت عايز تعمله.. اوعى تفتكر إن الكلام اللي سمعته عنك ده زعلني منك أو كده لا أبدا ده عادي يعني وبيحصل أنا عارفة إنها كانت لحظة ضعف وهي استغلتها ووقعتك فيها».