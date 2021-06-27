أخبار عاجلة

وزير البيئة اليمني يحذر من كارثة إنسانية وشيكة بسبب خزان صافر -
جازان.. إجراء أول عملية لإزالة "الجلوكوما" في صامطة لمريضة سبعينية -
الهلال يخسر أولى تجاربه الودية تحت قيادة "جارديم".. أمام التعاون -
الجيش اليمني يعلن تحرير مديرية الصومعة بالكامل في "البيضاء" -
بالصور .. ولي العهد يصحب سلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي -
برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج -
أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة» -
وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون -
جنوب أفريقيا تمدد قيود كوفيد-19 المشددة 14 يوما -
تخصص لأولويات أغراض السفر.. «الصحة»: نستقبل جرعات من «أسترازينيكا وفايزر وجونسون» خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انطلاق قافلة طبية من الأزهر إلى قطاع غزة

Print
انطلاق قافلة طبية من الأزهر إلى قطاع غزة انطلاق قافلة طبية من الأزهر إلى قطاع غزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت الأحد قافلة طبية من الأزهر الشريف إلى قطاع غزة، تضامنًا مع الأخوة الأشقاء في دولة فلسطين نتيجة تعرضهم للإرهاب الغاشم خلال الشهر الماضي.

وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل بالأزهر، الأحد، أن القافلة تضم 4 سيارات نقل محملة بمستلزمات طبية متنوعة ما بين الخيوط الجراحية وأدوات الجراحة العامة منها الشرائح والمسامير المستخدمة في عمليات العظام، بالإضافة إلى ملابس وأدوات للتعقيم وأجهزة وريد ومستلزمات عمليات العظام.

وتأتي هذه القافلة امتدادًا للدور التاريخي الذي يقوم به الأزهر الشريف تجاه القضية الفلسطينية وقضايا الأمتين الإسلامية والعربية، وتضامنًا مع الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة جرَّاء العدوان الذي تعرض له القطاع من قبل الكيان الصهيوني.

كان الأزهر أرسل الشهر الماضي أكبر قافلة إغاثية إلى قطاع غزة، ضمت 150 طنًّا من المواد الغذائية والإغاثية، دعما للقطاع وتأكيدا على دور الأزهر الدائم في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، والتضامن مع الشعوب ونشر روح الإخاء والتلاحم بين أبناء الأمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الشباب: الوزارة تدرس قانون لنقل ملكية أراضي مراكز الشباب إليها

وزير الشباب: الوزارة تدرس قانون لنقل ملكية أراضي مراكز الشباب إليها

محمود أبوالدهب: لاعبو بيراميدز «معلمين» وأكبر من النادي

محمود أبوالدهب: لاعبو بيراميدز «معلمين» وأكبر من النادي

ندوة للأزهر بمعرض الكتاب تستعرض جهود «بيت الزكاة والصدقات المصري»

ندوة للأزهر بمعرض الكتاب تستعرض جهود «بيت الزكاة والصدقات المصري»

أحمد موسى: الأهلي في طريقه لتصدر الدوري.. ومحمد شريف «مخيف».. فيديو

أحمد موسى: الأهلي في طريقه لتصدر الدوري.. ومحمد شريف «مخيف».. فيديو